Cedevita Olimpija bo naslov lovila brez kapetana

Slovenski košarkar Jaka Blažič je zaradi poškodbe kolena končal sezono, je sporočila zasedba Cedevite Olimpije.

Podrobni pregledi z magnetno resonanco so namreč pokazali poškodbo meniskusa, ki bo 35-letnika za daljše obdobje oddaljila od igrišč. Cedevita Olimpija bo tako brez svojega kapetana začela polfinalno serijo lige OTP banka proti GGD Šenčurju. Prva tekma bo na sporedu v sredo ob 18. uri, druga bo v soboto, morebitna tretja pa v ponedeljek, 25. maja.

Blažič je nazadnje igral na drugi tekmi četrtfinala lige Aba proti Crveni zvezdi. To sezono je v regionalnem tekmovanju v povprečju igral 16,3 minute na tekmo in v tem času dosegel 6,4 točke in dva skoka. V domačih tekmovanjih je zaigral v pokalu in superpokalu, oba so Ljubljančani osvojili, ter na prvi tekmi četrtfinala DP proti Laškemu. Skupno je na šestih tekmah v povprečju dosegel 6,5 točke na tekmo.