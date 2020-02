Cedevita Olimpija je prekinila črni niz, Krka vnovič na kolenih

Novinca le za kratko

Brez dirigentov ne gre

Krka : Cibona 69:77 (50:62, 35:44, 15:26) Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1000, sodniki Obrknežević, Stefanović (oba Srb) in Nedović (Slo).

Krka: Škedelj 2, Pašalić 9 (1:1), Fifolt 3 (3:4), Balažič 8, Jošilo 21 (2:2), Lapornik 15 (2:2), Ramljak 11 (1:1).

Cibona: Rebec 12 (3:4), Katić 8, Bundović 6 (6:6), Novačić 22 (5:6), Badžim 4 (2:3), Rozić 9 (2:4), Gibson 10 (1:2), Ramljak 6.

FMP : Cedevita Olimpija 100:105 (90:90, 64:71, 42:51, 26:29) Dvorana FMP, gledalcev 1200, sodniki Koljenšić, Dragojević in Savović (vsi ČG).

FMP: Reath 20 (5:7), Uskoković 5, Jeremić 17 (5:6), Pot 11 (5:8), Đoković 3, Radanov 7 (1:1), Tejić 5 (1:3), Ulubay 26 (4:5), Đorđević 6.

Cedevita Olimpija: Krušlin 2, Hopkins 15 (5:6), Murić 17 (2:2), Mulalić 3, Miller-McIntyre 18 (2:2), Blažič 27 (6:8), Stipanović 6, Simonović 9 (5:6), Zirbes 8.

Koper Primorska – Mega Bemax nedelja ob 12. uri

Vrstni red: Partizan 14:3, Budućnost 13:4, Crvena zvezda 11:6, Mornar in Cedevita Olimpija po 11:7, Koper Primorska 10:7, FMP 9:9, Igokea 6:11, Cibona in Krka po 6:11, Mega Bemax 4:13, Zadar 4:14.

Sobotni spored 18. kola lige ABA je prinesel slovenskim košarkarjem eno zmago in en poraz. Cedevita Olimpija je v Beogradu ugnala FMP s 105:100 šele po podaljšku, čeprav je vodila domala vso tekmo, sredi tretje četrtine že s 14 točkami prednosti. Krka pa je v domači dvorani klonila proti Ciboni z 69:77 in si s tretjim zaporednim porazom zapletla položaj v boju za obstanek pred zadnjimi štirimi koli.Cedevita Olimpija je zabeležila prvo zmago v letu 2020. Z novim trenerjemje prekinila niz štirih porazov in vrnila v igro za prva štiri mesta oziroma polfinale končnico. Ljubljančani so zasluženo zmagali, vendar so morali za dve točki odigrati še dodatnih pet minut. Tako kot se je v zaključku tekme rednega izkazal, je bil junak podaljška kapetan moštva. V dodatnih petih minutah je dosegel kar 12 od svojih 27 točk (met iz igre 9:16) in Cedeviti Olimpiji prinesel eno najpomembnejših zmag v sezoni. S statističnim indeksom 32 je tudi med glavnimi kandidati za igralca kola.Poleg Jurice Golemca sta se pri Cedeviti Olimpiji predstavila še dva nova igralca, organizatorja igre, vendar zaradi pomembnosti in izenačenosti tekme in nista dobila veliko priložnosti. Američan je igral dobre štiri minute, Novomeščan 15 sekund.Ljubljančani bi morali odločiti tekmo sebi v prid že pred podaljškom. Dolgo časa so imeli dvomestno prednost, v zadnji četrtini pa so jo po stari navadi zapravili. Gostitelji so do prvega izenačenja po prvi četrtini prišli šele 13 sekund pred iztekom rednega dela, ko jezadel svojo šesto trojko. V zadnjem napadu je imel priložnost za zmago(18 točk, 11 asistenc), vendar je ob očitni, a nedosojeni osebni napaki zgrešil met za tri točke.Košarkarji Krke so doživeli boleč poraz proti neposrednemu tekmecu iz spodnjega dela razpredelnice. Nastopili brez poškodovanih dirigentovin, med tednom pa jih je zapustil tudi center, kar se jim je močno poznalo. Cibona je večji del tekme narekovala ritem igre in vodila, kljub temu pa se je Novomeščanom ponudila priložnost za zmago. Na začetku zadnje četrtine so se z delnim rezultatom 17:4 približali na točko zaostanka (67:68), toda v zadnjih treh minutah so znova naredili preveč napak in zgrešili nekaj odločilnih metov.