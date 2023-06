Cedevita Olimpija k Partizanu po domačem porazu s Heliosom

Pred torkovo odločilno tekmo polfinala lige ABA s Partizanom v Beogradu so košarkarji doživeli hladno prho v Stožicah. V drugem dejanju finala slovenske lige lige Nova KBM jih je Helios Suns premagal z izidom 82:81 (58:65, 38:42, 18:19). Ob prvem soočenju v Domžalah so zmagali Ljubljančani z 88:84. Tretja tekma v dvoboju do treh zmag bo 8. junija, znova v Domžalah.

Cedevita Olimpija je vodila večji del tekme, čeprav je že v 17. minuti ostala brez svojega prvega strelca in podajalca Yogija Ferrella, ki si je na en mah prislužil nešportno napako in po prepiru s Tiborjem Mirtičem še tehnično, s tem pa tudi izključitev. V napadu je prednjačil Marko Jeremić s 25 točkami (za tri 7:9), toda Domžalčani se niso vdali niti pri zaostanku s 56:65 tik pred koncem tretje četrtine. Zadnji del tekme so dobili s 24:16, odločilno trojko za končni izid pa je zadel Niko Bačvič 20 sekund pred iztekom igralnega časa.

Moštvi sta bili sicer izenačeni pri večini prvin, košarkarji Heliosa pa so presenetljivo prevladovali pri skokih s 35:29 in točkah iz rakete (44:32). Strelci za Cedevito Olimpijo: Jeremić 25, Murić 14, Rebec 13, Dragić 9, Ferrell 8, Matković 5, Radović 3, Omić in Alibegović po 2; Helios Suns: Mahkovic 20, Bačvič 15, Tunstall 13, Mirtič 10, Buljević 7, Luke in Ferme po 6, Oman 5,

Ljubljančani se potegujejo za jubilejni 20. naslov državnega prvaka in tretjega v nizu, ki jim bi hkrati prinesel trojno krono na domačih parketih po zmagah v superpokalu in pokalu Spar. Domžalčani, ki šestič igrajo v finalu državnega prvenstva, so bili doslej dvakrat prvaki.