Sanjski štart sezone Cedevite Olimpije se nadaljuje (VIDEO)

Košarkarji Cedevite Olimpije nadaljujejo sanjski začetek sezone. Po osvojenem slovenskem superpokalu in zmagah na uvodu evropskega pokala ter lige ABA so v Beogradu premagali Hapoel Jeruzalem z 99:84 (29:29, 42:53, 72:66).

Za Ljubljančane, ki so nastopili brez dveh visokih igralcev, poškodovanih Nikosa Čogaza in Luke Brajkovića, je bilo to prvo gostovanje v sezoni. Superpokal proti Krki so osvojili na nevtralnem terenu na Polzeli, špansko Manreso in beograjsko Mego pa so premagali v Stožicah.

Najboljši strelci pri Cedeviti Olimpiji v 2. krogu evropskega pokala so bili DJ Stewart s 27 točkami in statističnim indeksom 41, Aleksej Nikolić z 22 točkami in Umoja Gibson, ki jih je dodal 21.

Zasedba Zvezdana Mitrovića bo tudi naslednjo tekmo v ligi ABA odigrala v gosteh, v soboto bo gostovala v Podgorici pri Budućnosti, v domačo dvorano pa se bo vrnila v torek, 14. oktobra, proti solunskemu Arisu.

Ljubljančani so znova pokazali veliko srčnosti in discipline, saj so kljub katastrofalnemu zaključku prvega polčasa, ko skoraj pet minut in pol niso dosegli koša in po delnem izidu 0:16 zaostali 42:53, v nadaljevanju nadoknadili zaostanek in priredili presenetljiv preobrat.

Po izenačenju na 66:66 v zaključku tretje četrtine so zadnji del igre odprli s fanatično obrambo in učinkovitim napadom ter vodstvom s 86:68, ki jim je pet minut pred koncem omogočil mirno končnico.