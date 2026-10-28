Cedevita Olimpija praznih rok iz Grčije, ostaja na dnu lestvice

Košarkarji Cedevite Olimpije so na gostovanju pri vodilnem in neporaženem Arisu iz Soluna doživeli peti poraz v evropskem pokalu in ostajajo na repu razpredelnice. Po zgledni borbi so klonili s 73:78 (19:21, 39:38, 57:57).

Ljubljančani so ena od dveh ekip brez zmage v evropskem pokalu. Do konca skupinskega dela je še devet tekem, v končnico pa se bodo uvrstila prva štiri moštva iz vsake od štirih skupin. Cedevita Olimpija za četrtim mestom zaostaja dve zmagi, njen naslednji tekmec v evropskem pokalu pa bo 4. novembra doma ekipa italijanske Tortone.

Za Cedevito Olimpijo je bila to deseta tekma v novi sezoni v vseh tekmovanjih. Zgolj dve zmagi proti Ciboni in Igokei sta precej manj od pričakovanj.

Danes so zmaji v Grčiji nastopili brez štirih igralcev, Miha Cerkvenik je zbolel, Jayce Johnson, Cameron Houindo in Brandon Murray so poškodovani, povrh vsega pa je zaradi poškodbe mišice na nogi manjkal tudi trener Zvezdan Mitrović. Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila Matthew Hurt z 19 točkami in Anthony Cowan, ki jih je dosegel 14.