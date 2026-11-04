Ljubljanski košarkarji končno do zmage v evropskem pokalu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 6. krogu evropskega pokala (skupina A) po podaljšku premagali Tortono s 73:71 (16:20, 27:36, 44:50, 65:65). Po petih porazih so tako vpisali prvo zmago v evropskem pokalu.

Ljubljančani so z zmago ohranili možnosti za uvrstitev med prve štiri ekipe v skupini, ki bodo napredovale v končnico. Za zgornjo polovico zaostajajo dve zmagi, do konca rednega dela pa je še osem krogov. Naslednjo tekmo v evropskem pokalu bo Cedevita Olimpija igrala 10. novembra v Rostocku.

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića bi morali tekmo zaključiti že v rednem delu, saj so imeli 16 sekund pred koncem pet točk prednosti (64:59), a so nato prejeli dve trojki, Matthew Hurt pa je vmes zgrešil en prosti met za štiri točke naskoka.

Podaljšek je začinila sodniška trojka na čelu z Nemko Anne Panther, ki je domačim neusmiljeno delila osebne napake in med drugim izključila stratega Mitrovića, vseeno pa so fantje na parketu ohranili zbranost v odločilnih trenutkih ter tekmo uspešno pripeljali do konca.

Točki za 73:71 je slabe štiri sekunde pred koncem dosegel Anthony Cowan s črte prostih metov. Najboljši strelci pri domačih so bili Rihards Lomažs s 16 točkami (trojke 3:9, osem skokov) ter Noah Kirkwood (šest skokov) in Jayce Johnson (devet skokov), ki sta jih dosegla po 12.