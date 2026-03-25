Grenak poraz Olimpije v Romuniji

Košarkarji Cedevite Olimpije so v zaostali tekmi 1. kroga skupine za prvaka lige ABA izgubili s Cluj-Napoco s 95:98 (15:21, 39:44, 71:71).

Cedevita Olimpija je doživela četrti zaporedni poraz in je v najdaljšem negativnem nizu v tej sezoni. Izgubila je na gostovanjih pri Partizanu, v Franciji in Banjaluki ter danes v zaostali tekmi 1. kroga drugega dela lige Aba v Romuniji.

To je bil prvi od dveh dvobojev med Cedevito Olimpijo in Cluj-Napoco v tem tednu – v soboto se bosta ekipi v Stožicah srečali v rednem petem krogu, hkrati pa že tretji to sezono. Oba v evropskem pokalu so dobili Ljubljančani. Vse tri tekme so bile napete in izenačene, tak pa bo očitno tudi dvoboj Ljubljančanov in Romunov za peto mesto v skupini za prvaka. Ekipi sta štiri kroge pred koncem rednega dela izenačeni pri 12 zmagah in 8 porazih.

Aleksej Nikolić je dosegel 10 točk. FOTO: ABA

Cedevita Olimpija je kljub utrujenosti po dolgem potovanju odigrala solidno tekmo, podobno kot na zadnjih srečanjih pa je slabo odigrala končnico, v kateri ni mogla računati na Umojo Gibsona, ki je igrišče zaradi osebnih napak zapustil v 32. minuti.

Gostitelji so bili boljši v skoku (39:29), predvsem pa so imeli dva izjemno razpoložena posameznika, Mitchella Creeka (28 točk) in Darona Russella (27 točk), ki sta bila nerešljiva uganka za obrambo Zvezdana Mitrovića.

Mitrović: Ne krivim nikogar Zvezdan Mitrović, trener Cedevite Olimpije: To je bila že peta medsebojna tekma s Clujem, odkar Cedevita Olimpija pod mojim vodstvom nastopa v evropskem pokalu, tokrat pa smo se prvič srečali tudi v regionalni ligi. Tekmec ni imel na voljo celotne rotacije, a si je zmago zaslužil. Ekipo sem pred tekmo opozoril, da ob odsotnosti ključnih igralcev odgovornost prevzamejo ostali in na igrišču dajo še več od sebe – kar se je tudi zgodilo. Prelomnica je prišla ob koncu tretje četrtine. Takrat nam je padla koncentracija, obramba je popustila, tekmec pa je dosegel nekaj lahkih metov za tri točke. Za poraz ne krivim nikogar.«

Pri Cedeviti Olimpiji je DJ Stewart dosegel 20 točk (met 7:11), 19 jih je dodal Matthew Hurt (trojke 5:9), 13 David Škara (8 skokov), 12 Umoja Gibson (trojke 0:3) in 10 Aleksej Nikolić (trojke 2:8, 7 podaj).