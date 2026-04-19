Cedevita Olimpija končno prekinila dolg niz porazov

Cedevita Olimpija je na zadnji tekmi skupinskega dela lige ABA prekinila niz sedmih porazov v vseh tekmovanjih, ki je trajal več kot pet tednov. V Tivoliju je premagala Igokeo s 102:88.

Ljubljančani, ki so v skupini za prvaka zasedli šesto mesto, se bodo v četrtfinalu na dve zmagi pomerili s Crveno zvezdo. Prva tekma bo drugi vikend v maju v Beogradu, druga teden dni kasneje v Ljubljani, morebitna tretja pa je predvidena od 22. do 25. maja.

Cedevita Olimpija – Igokea 102:88 (30:34, 55:51, 74:72) Dvorana Tivoli, gledalcev 2700, sodniki: Kardum, Vovk (oba Hrvaška), Jakimovski (Severna Makedonija).

Cedevita Olimpija: Stewart 10, Gibson 14 (6:6), Radović 13 (2:2), Nikolić 13 (3:4), Houindo 2 (2:2), Blažič 2 (2:2), Ustun 4, Hurt 14 (2:7), Škara 19 (1:1), Jaramaz 7 (0:1), Kennedy 4.

Igokea: Gavrilović 10 (6:8), Mustapić 2, Pierre-Louis 13 (1:3), Antunović 3, Lazić 17 (2:3), Rorie 3, Topolović 5 (1:2), Popović 6, Bess 13 (2:4), Milosavljević 15 (5:5), Musić 1 (1:2).

Cedevita Olimpija in Crvena zvezda sta si letos razdelili izkupiček. Sredi novembra v Stožicah so zmagali domači za točko, na drugi tekmi konec decembra pa so bili boljši Srbi s 97:77. Serijski slovenski prvaki so zadnji dve sezoni ligo ABA končali v četrtfinalu. Lani jih je izločil Dubaj, 2024 pa Mega.

Cedevita Olimpija je v prvem delu lige Aba zabeležila 11 zmag in 5 porazov, v osmih tekmah v skupini za prvaka pa je zabeležila le dve zmagi. Pred današnjo, na kateri si je odločilno prednost za mirno končnico priigrala šele v zadnji četrtini, je bila v začetku marca boljša od Dubaja.

Ključno vlogo za prekinitev serije petih porazov je odigral Rok Radović (13 točk, trojke 3:4), ki je na začetku zadnje četrtine s tremi zaporednimi trojkami popeljal Cedevito Olimpijo do dvomestne prednosti (84:74). David Škara je bil prvi strelec z 19 točkami (trojke 4:6, 8 skokov), Umoja Gibson je ob 14 točkah zbral 10 podaj, 14 točk pa je dosegel tudi Matthew Hurt.