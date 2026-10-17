Cedevita Olimpija se je vrnila z zmago v Laktaših

Košarkarji Cedevite Olimpije so se po slabem začetku sezone vendarle razveselili nove zmage. V četrtem krogu lige ABA so na gostovanju v Laktaših z 93:81 premagali Igokeo in v regionalnem tekmovanju vpisali drugo zmago na tretji tekmi. Ljubljančane je do uspeha vodil Anthony Cowan z 21 točkami.

Za zasedbo Zvezdana Mitrovića je bil uspeh v Bosni in Hercegovini še kako dobrodošel. Ljubljančani so namreč novo sezono odprli s porazom v slovenskem superpokalu, izgubili vse tri dosedanje tekme evropskega pokala, pred tednom dni pa po zapravljeni prednosti v končnici klonili še proti Širokemu. Tokrat so prikazali precej bolj zbrano predstavo in prvič po skoraj štirih letih slavili na gostovanju pri Igokei.

Začetek srečanja sicer ni napovedoval uspešnega večera slovenskih prvakov. Domači so povedli s 6:0, vendar so gostje hitro ujeli priključek in prvo četrtino končali pri izenačenju na 23. Do glavnega odmora so si priigrali dve točki prednosti, odločilno razliko pa ustvarili po vrnitvi iz slačilnice.

Sredi tretje četrtine so Ljubljančani z delnim izidom 13:2 pobegnili na 13 točk prednosti. Igokea je odgovorila z dvema zaporednima trojkama, a je Mitrovićeva minuta odmora ustavila nalet domačih. Pred zadnjimi desetimi minutami je Cedevita Olimpija vodila z 68:58.

V zadnji četrtini so zmaji razliko še povečali in sedem minut pred koncem vodili že za 16 točk. Gostitelji so se nato približali na devet, vendar preobrata niso zmogli. David Škara je zadel oba prosta meta, Anthony Cowan pa dodal trojko in dokončno razblinil upe domačih.

Prav ameriški organizator igre je bil najzaslužnejši za ljubljansko zmago. Ob 21 točkah je zbral še štiri skoke in štiri asistence ter izsilil deset osebnih napak. Jordan Gainey je prispeval 16 točk, Urban Kroflič deset, po devet pa so jih dodali Matthew Hurt, Rihards Lomažs in Miha Cerkvenik.

Pomembno orožje gostov je bil met z razdalje. Ljubljančani so zadeli devet trojk z več kot 47-odstotno uspešnostjo, medtem ko je bila Igokea pri metu za tri točke manj kot 30-odstotna. Cedevita Olimpija ima po treh odigranih tekmah v ligi ABA dve zmagi in poraz, Igokea pa je po drugem zaporednem neuspehu pri izkupičku ene zmage in dveh porazov.

V nedeljo bosta na parket stopila še preostala slovenska predstavnika v regionalnem tekmovanju. Krka bo ob 16. uri v Novem mestu gostila Crveno zvezdo, uro pozneje pa se bo Perspektiva Ilirija pomerila z Mego.