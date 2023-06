Cedevita Olimpija na pragu jubilejne 20. ligaške lovorike

Le še eno zmago potrebujejo košarkarji Cedevite Olimpije za svoj jubilejni 20. naslov slovenskih prvakov. Po domačem porazu v Stožicah so na tretji tekmi finala lige Nova KBM še drugič zmagali v Domžalah, Helios Suns so prekosili z 82:78 (57:57, 41:37, 20:13) za skupno vodstvo z 2:1. Četrta in morda že odločilna tekma v dvoboju do treh zmag bo v soboto ob 18. uri v Tivoliju.

Pri Ljubljančanih, ki so dobili skok s 47:27, a zbrali devet asistenc manj in izgubili 15 žog ter metali za tri točke 8:31 (Domžalčani 11:23), je bil najučinkovitejši Yogi Ferrell s 35 točkami (za dve 7:11, za tri 2:5, prosti meti 15:17), med strelce so se vpisali še Alibegović, Omić (po 11), Jeremić (9), Murić in Dragić (po 7) in Rebec (2); Helios Suns: Mahkovic (17), Bačvič (13), Buljević (12), Ferme (11), Luke (8), Mirtič (7), Tunstall (6) in Oman (4).

Helios je zadnjič vodil z rezultatom 70:69 minuto in 47 sekund pred iztekom igralnega časa.