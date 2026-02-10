Cedevita Olimpija na pragu četrtfinala

Košarkarji Cedevite Olimpije so v zadnjem, 18. krogu evropskega pokala v Vroclavu premagali Slask s 114:81 (30:20, 65:31, 88:57).

Ljubljanska ekipa se je po dvanajsti zmagi v evropskem pokalu znova prebila na drugo mesto, ki prinaša uvrstitev v četrtfinale. Njena končna uvrstitev bo znana po litovsko-turškem obračunu Neptunas – Bahcesehir, ki se bo v sredo začel ob 19. uri.

Po nepopolnem zadnjem krogu je na vrhu v skupini A Hapoel Jeruzalem z razmerjem zmag in porazov 13-4. Izraelska ekipa si je že zagotovila nastop med osem, sledijo ji Cedevita Olimpija (12-6), Bahcesehir (11-6), Reyer Venezia in Manresa (oba 10-7).

V ljubljanski ekipi je bil na tekmi v Vroclavu najučinkovitejši Umoja Gibson z 20 točkami in devetimi podajami. Rok Radović je za zmago prispeval 17, DJ Stewart pa 16 točk.