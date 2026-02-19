  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Cedevita Olimpija ne bo dovolila, da se ponovi leto 2021

Košarkarji Cedevite Olimpije so v polfinalu pokala SPAR brez težav odpravili Helios (98:75), jutri zvečer se bodo potegovali za lovoriko.
Aleksej Nikolić je lahko igral z ročno zavoro. FOTO: Kzs/m24.si
Galerija
Aleksej Nikolić je lahko igral z ročno zavoro. FOTO: Kzs/m24.si
N. Gr.
19. 2. 2026 | 18:56
19. 2. 2026 | 19:32
1:45
A+A-

Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem polfinalu zaključnega turnirja pokala Spar v Šenčurju premagali Kansai Helios z 98:75 (23:14, 51:38, 76:55). V petkovem finalu ob 20. uri se bodo pomerili z zmagovalcem naslednjega današnjega obračuna med domačim GGD Šenčurjem in Krko.

Preberite še:
Krka snuje revanšo, na Gorenjskem tudi štajerski derbi

Ljubljančani se bodo v finalu potegovali za peti zaporedni naslov v pokalu Spar, jubilejnega petindvajsetega skupno v pokalu in petnajstega v nizu v vseh domačih tekmovanjih.

Umoja Gibson je bil drugi strelec v vrstah Olimpije. FOTO: Kzs/m24.si
Umoja Gibson je bil drugi strelec v vrstah Olimpije. FOTO: Kzs/m24.si

Cedevita Olimpija je zadnji naslov v državnem prvenstvu, pokalnem tekmovanju ali slovenskem superpokalu izpustila iz rok leta 2021 s porazom v polfinalu pokala Spar proti Krki, nazadnje pa je v finalu klonila prav tako v pokalnem tekmovanju eno leto prej proti Koper Primorski.

Kansai Helios, ki pričakovano ni bil kos favorizirani zasedbe iz Stožic, ostaja pri šestih nastopih v finalih pokala Spar in naslovu iz leta 2007. Najboljša strelca pri zmagovalcih sta bila Matthew Hurt z 21 točkami in Umoja Gisbon z dvajsetimi, na drugi strani pa sta jih največ zbrala s strani Olimpije posojeni Mark Morano Mahmutovič (22) in Alen Malovčić (21).

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Evropski pokal

Olimpija evropsko pot nadaljuje proti Nemcem

Ljubljanska Olimpija je skupinski del evropskega pokala končala na tretjem mestu, tekme osmine finala proti Chemnitzu jo čakajo marca.
12. 2. 2026 | 09:37
Preberite več
Šport  |  Košarka
Evropski pokal

Cedevita Olimpija na pragu četrtfinala

Ljubljanski košarkarji so v zadnjem, 18. krogu evropskega pokala v gosteh premagali Slask s 114:81. O drugem mestu odloča jutrišnja tekma Neptunas – Bahcesehir.
10. 2. 2026 | 22:08
Preberite več
Šport  |  Košarka
Evropski pokal

Na derbiju v Stožicah lahko Olimpija potrdi naskok na vrh Evrope

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes ob 19. uri v Stožicah gostili Bahčešehir. Trener Ljubljančanov vabi navijače, da znova napolnijo tribune.
Nejc Grilc 6. 1. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Evropski pokal

Na derbiju v Stožicah lahko Olimpija potrdi naskok na vrh Evrope

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes ob 19. uri v Stožicah gostili Bahčešehir. Trener Ljubljančanov vabi navijače, da znova napolnijo tribune.
Nejc Grilc 6. 1. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
18. 2. 2026 | 18:21
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Kemična tveganja

Nov odpoklic izdelkov v Sparu, Eurospinu in Jagru

V prašičjem mesu madžarskega proizvajalca so odkrili prekoračeno mejno vrednost perfluoroheksansulfonske kisline in perfluorooktansufonske kisline.
18. 2. 2026 | 19:45
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Devin

Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
17. 2. 2026 | 18:23
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Investicije

V pogajanjih z Renaultom je bilo najtežje, ko je iz igre izstopil Volkswagen

Revoz je že zagnal proizvodnjo novega električnega twinga v Novem mestu. Za kakšne investicije je še zanimanje pri nas?
Nejc Gole 19. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Ko čas znova postane vrednota

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Bodite med prvimi

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Konferenca Javne investicije

Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
Preberite več

Več iz teme

košarkaslovenski pokalpokal SparCedevita OlimpijaKrkaKansai HeliosF4

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
PremiumVideoWall
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Med sosedi je več vragov kot mejakov

Kijev kritično o madžarski in slovaški odvisnosti od ruske nafte – Nove ukrajinske sankcije proti Belorusiji.
Boris Čibej 19. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Pretresljiv dogodek

Tragična smrt mladega policista

Policist, ki so ga našli mrtvega, je imel komaj 23 let.
19. 2. 2026 | 20:04
Preberite več
Šport  |  Košarka
Pokal SPAR

Cedevita Olimpija ne bo dovolila, da se ponovi leto 2021

Košarkarji Cedevite Olimpije so v polfinalu pokala SPAR brez težav odpravili Helios (98:75), jutri zvečer se bodo potegovali za lovoriko.
19. 2. 2026 | 18:56
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od 1. marca

Obvezni zdravstveni prispevek bo višji, znano, za koliko

Obvezni zdravstveni prispevek se po zakonu usklajuje z rastjo bruto plač. Ta je bila v primerjavi s plačo v letu 2024 nominalno višja za 5,9 odstotka.
19. 2. 2026 | 18:51
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Združeno kraljestvo

Andrew pridržan, britanski dvor v zadregi

Aretacija zaradi obtožb, povezanih z afero Epstein, je zgodovinski precedens za monarhijo.
Jure Kosec 19. 2. 2026 | 18:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
Pokal SPAR

Cedevita Olimpija ne bo dovolila, da se ponovi leto 2021

Košarkarji Cedevite Olimpije so v polfinalu pokala SPAR brez težav odpravili Helios (98:75), jutri zvečer se bodo potegovali za lovoriko.
19. 2. 2026 | 18:56
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od 1. marca

Obvezni zdravstveni prispevek bo višji, znano, za koliko

Obvezni zdravstveni prispevek se po zakonu usklajuje z rastjo bruto plač. Ta je bila v primerjavi s plačo v letu 2024 nominalno višja za 5,9 odstotka.
19. 2. 2026 | 18:51
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Združeno kraljestvo

Andrew pridržan, britanski dvor v zadregi

Aretacija zaradi obtožb, povezanih z afero Epstein, je zgodovinski precedens za monarhijo.
Jure Kosec 19. 2. 2026 | 18:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TUJI TRGI

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo