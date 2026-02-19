Cedevita Olimpija ne bo dovolila, da se ponovi leto 2021

Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem polfinalu zaključnega turnirja pokala Spar v Šenčurju premagali Kansai Helios z 98:75 (23:14, 51:38, 76:55). V petkovem finalu ob 20. uri se bodo pomerili z zmagovalcem naslednjega današnjega obračuna med domačim GGD Šenčurjem in Krko.

Ljubljančani se bodo v finalu potegovali za peti zaporedni naslov v pokalu Spar, jubilejnega petindvajsetega skupno v pokalu in petnajstega v nizu v vseh domačih tekmovanjih.

Umoja Gibson je bil drugi strelec v vrstah Olimpije. FOTO: Kzs/m24.si

Cedevita Olimpija je zadnji naslov v državnem prvenstvu, pokalnem tekmovanju ali slovenskem superpokalu izpustila iz rok leta 2021 s porazom v polfinalu pokala Spar proti Krki, nazadnje pa je v finalu klonila prav tako v pokalnem tekmovanju eno leto prej proti Koper Primorski.

Kansai Helios, ki pričakovano ni bil kos favorizirani zasedbe iz Stožic, ostaja pri šestih nastopih v finalih pokala Spar in naslovu iz leta 2007. Najboljša strelca pri zmagovalcih sta bila Matthew Hurt z 21 točkami in Umoja Gisbon z dvajsetimi, na drugi strani pa sta jih največ zbrala s strani Olimpije posojeni Mark Morano Mahmutovič (22) in Alen Malovčić (21).