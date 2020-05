Cedevita Olimpija po 61 dnevih znova trenirala

Ljubljana - Člansko moštvo Cedevite Olimpije je po natanko 61 dneh, odkar je v Domžalah na obračunu tretjega kroga lige Nova KBM za prvaka z 82:69 premagalo Helios Suns, znova stopilo na parket. Košarkarji so začeli individualno vadbo.



Uvodni trening po dvomesečnem tekmovalnem premoru je bil namenjen predvsem temu, da so igralci znova prijeli žogo v roke. Zbrali so se Jaka Blažič, Edo Murić, Ivan Marinković, mladi up Rok Radović in nekateri košarkarji ekip mlajših starostnih kategorij. Glavni trener ekipe Jurica Golemac se je v petek vrnil v Ljubljano, teden pa bo preživel v samoizolaciji.



»Mislim, da motivacija ni problem. Vsi skupaj smo lahko videli, kaj nam košarka pomeni, in da šport kot sam ni samoumeven. Zdaj smo lahko še toliko bolj motivirani in hvaležni za to, da počnemo, kar radi počnemo. Po tem, kar smo zdaj prestali, bomo vsi športniki še bolj cenili šport in k vsaki tekmi ter treningu pristopili, kot da je zadnji. Kontakta na treningu še ni, toda že dejstvo, da lahko treniramo, nam ogromno pomeni,« je po uvodnem treningu dejal Murić.

Zamrznjene pogodbe

»Kot smo pred nekaj časa javnost že obvestili, smo z igralci dosegli dogovor o zamrznitvi pogodbe, z nekaterimi pa smo pogodbo prekinili. Vsem igralcem bomo zdaj v tem obdobju ponujali možnost individualne vadbe. Ko bo znano več o nadaljevanju lige ABA, bomo nato znova prilagodili program,« je povedal športni direktor Sani Bečirović.



Posledično je prisotnost igralcev na treningu trenutno opcijska, še vedno pa se čaka odločitev o nadaljevanju regionalnega tekmovanja. »Treningi bodo potekali dve uri na dan, predvsem ta teden, ko glavnega trenerja še ni. Treninge bo za zdaj vodil Dragiša Drobnjak. V okviru vseh navodil, ki jih je podala vlada, bomo napravili vse, da fante zbudimo, in jih začnemo vračati v tekmovalno formo,« je dodal Bečirović.

Ustavitev 12. marca

Vsa ligaška tekmovanja pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije so končali v petek, 20. marca, končni vrstni red ekip v članski kategoriji pa ni bil določen. Tekmovalna sezona 2019/20 je bila v ligi nova KBM prekinjena 12. marca, tudi vodstvo lige ABA je 12. marca prekinilo tekmovanje.



Odločitev o tem, ali se bo regionalna liga, prekinjena krog pred koncem rednega dela in začetkom končnice, nadaljevala, bo najverjetneje sprejeta konec maja, ko se bodo predstavniki klubov znova seznanili z razmerami po državah. Pred prekinitvijo je bila Cedevita Olimpija še vedno v položaju za preboj v končnico tekmovanja, saj je imela skupaj z Mornarjem iz Bara na svojem računu 13 zmag in osem porazov.