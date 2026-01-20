Cedevita Olimpija po veliki zmagi povsem blizu drugemu mestu na lestvici

Košarkarji Cedevite Olimpije ostajajo v igri za drugo mesto v skupini in s tem neposredno uvrstitev v četrtfinale evropskega pokala. Na zadnji domači tekmi rednega dela so v Tivoliju premagali romunsko Cluj-Napoco s 86:80. Ljubljančani so vpisali jubilejno deseto zmago in se hkrati otresli tekmeca v boju za končnico. Cluj-Napoco so namreč premagali še drugič v tej sezoni, tako da imajo zdaj pred njo dve zmagi prednosti in boljše medsebojno razmerje.

Cedevita Olimpija bo zadnje tri tekme rednega dela igrala v gosteh. Naslednji teden jo čaka pot v Benetke, nato pa se bo srečala še s Hamburgom in poljskim Slaskom, ki nimata več možnosti za uvrstitev v končnico. Prvi dve mesti v skupini prinašata uvrstitev v četrtfinale, pozicije od tretjega do šestega mesta pa vodijo v razigravanje oziroma osmino finala.

Cedevita Olimpija je najprej zapravila 16 točk prednosti (28:12), nato je nadoknadila 10 točk zaostanka (41:51), v zadnji četrtini pa je z odličnim skokom v napadu (na tekmi jih je zbrala kar 18) in izjemno predstavo Alekseja Nikolića spravila tekmeca na kolena, gledalce v Tivoliju pa na noge.

Nikolić je v zadnji četrtini dosegel 13 točk oziroma polovico vseh točk Cedevite Olimpije v zadnjih desetih minutah, ključno vlogo pa je imel tudi DJ Stewart, ki je zbral 25 točk ob metu iz igre 9:12 (indeks 32).