Cedevita Olimpija pokalni prvak, Celjanke že osmo leto nepremagljive

Košarkarska zveza Slovenije je tretjič zapored na isti dan in na enem mestu izpeljala zaključek vseh pokalnih tekmovanj. Po dveh izvedbah na Kodeljevem v Ljubljani je tokrat čast pripadla Šenčurju. V članski konkurenci na vrhu ni prišli do sprememb; Cedevita Olimpija je petič zapored in skupno petindvajsetič osvojila pokal Spar, Cinkarna Celje pa je slavila osmič v nizu oziroma dvajsetič v samostojni Sloveniji.

Košarkarji Cedevite Olimpije so s 99:78 premagali novomeško Krko in tako potrdili status velikih favoritov. Pri ljubljančanih so odlično igrali predvsem D.J. Stewart, Umoja Gibson in Aleksej Nikolić, ob veliki prednosti pa so v izdihljajih tekme priložnost dobili tudi mlajši fantje.

Celjanke najboljše pri dekletih

Košarkarice Cinkarne Celje so dvajsetič in osmič zapored postale zmagovalke pokalnega tekmovanja Slovenije. V finalu v Šenčurju so bile boljše od Maribora z 69:52 (11:12, 36:17, 53:39).

Varovanke trenerja Damirja Grgića so v Šenčurju upravičile vlogo favoritinj in podaljšale niz nepremagljivosti v dvobojih za lovorike na slovenskih parketih. Poraza v finalih ne poznajo že od 2018, ko so v pokalu klonile proti Triglavu. To je bil njihov 16. zaporedni naslov v domačih tekmovanjih.

Celjanke so dvanajstič zapored nastopile v finalu pokala Slovenije. Prvi pokalni naslov je klub iz Celja pod imenom Merkur Celje osvojil leta 2003, v finalih pokala pa je manjkal le šestkrat, petkrat v prejšnjem stoletju ter v sezoni 2013/14. Maribor po tretjem nastopu v finalu pokala ostaja pri enem naslovu iz leta 2004.

Naziv najkoristnejše igralke finala je osvojila članica Celje iz Senegala Ndioma Kane, ki je zbrala 16 točk in 9 skokov, prva strelka finala pa je bila Maja Uranker z 19 točkami.