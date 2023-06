Cedevita Olimpija postavlja na noge majhen, a elitni košarkarski butik

Košarkarska zgodba Cedevite Olimpije je ob koncu te sezone doživela tudi konec prve štiriletke. Vodstvo kluba je danes na predstavitvi novega trenerja Simoneja Pianigianija in športnega direktorja Vlada Ilievskega poudarilo, da želi v prihodnosti v Ljubljani zgraditi najboljši mali evropski klub z velikimi cilji.

»V takih trenutkih se običajno vsi zahvaljujemo, a tokrat to ni samo vljudnostna poteza. Ni veliko klubov in mest, v katerih takoj dobiš dober občutek. Ko smo se sestali, sem videl vizijo. To, kar želimo doseči, vizija kluba, je včasih pomembnejša od denarja,« je novim delodajalcem najprej polaskal Pianigiani.

»Sem v obdobju kariere, ko sprejmem nov izziv samo, če je nekaj posebnega. In to tukaj je, vizija je več kot samo šport in obljubljam, da bomo dali vse od sebe,« je še dodal novi prvi trener ljubljanskega kluba. Podrobnosti o sestavi ekipe še ni razkril, je pa obljubil, da bo poskušal poiskati mešanico mlade energije in izkušenj.

Emil Tedeschi (levo) je zaželel novemu športnemu direktorju uspešno delo. FOTO: Cedevita Olimpija

Kot je poudaril predsednik kluba Emil Tedeschi, je imel novi trener na voljo tudi konkretne ponudbe na domači italijanski sceni, a se je odločil za Ljubljano: »Prepoznal je našo vizijo. V tem klubu ni strahu, javnost mora spoznati, da je to klub za nove generacije. Naše ambicije so konkurenčnost in atraktivnost, glavni cilj pa je, da čim večkrat pred dvorano vidim napis razprodano. Pa ne zaradi financ, ampak zato, ker košarka brez občinstva nima pravega smisla.« Tedeschi je napovedal, da se zdaj začenja novo triletno obdobje Cedevite Olimpije.

Postati bi najboljši mali klub v Evropi

V analizi prvega štiriletnega odboja po združitvi ljubljanske Olimpije in zagrebške Cedevite je poudaril, da v klubu ni finančnih zadreg, da so pokrili vse stare dolgove in da imajo v upravi odlično ekipo. »Želimo postati najboljši mali klub v Evropi. Pa ne majhen v slabšalnem pomenu, ampak samo po velikosti, z vsemi lastnostmi košarkarskih velikanov,« je še dodal Tedeschi.

O konkretnih ciljih in celo o sestavi ekipe ne novi trener ne športni direktor še nista mogla povedati veliko, saj zasedbo za naslednjo sezono šele sestavljajo. A kot je poudaril Ilievski, bodo v klubu razmišljali tako dolgoročno s pogledom na uveljavljanje mladih igralcev, tudi slovenskih, ne bodo pa zanemarjali rezultatov.

»Vrnil sem se v klub, ki mi je dal največ v karieri. Kot športni direktor zdaj spet sodelujem s trenerjem, s katerim sem dosegel največji uspeh. Imava odličen odnos, zdaj ga bomo vsi še dvignili na višjo raven. Obljubljam, da bom dal celotno energijo za to, kar delam. Olimpija in Ljubljana sta mi dali ogromno, resnično upam, da nam bo uspelo vse skupaj še dvigniti na še višjo raven,« je dejal Ilievski.

Prvo novo ime zasedbe je obetavni 22-letni nemški reprezentant Justus Hollatz, organizator igre, ki je nazadnje igral za španski Breogan.