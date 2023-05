Cedevita Olimpija potrebuje še eno zmago za preboj v finale

Polfinale slovenske lige Nova KBM se je začel z zmago košarkarjev Cedevite Olimpije na gostovanju na Gorenjskem. GGD Šenčur so prekosili z 72:64 (61:50, 42:33, 16:16), tako da si bodo lahko že na jutrišnji drugi tekmi v Tivoliju (18.30) prislužili mesto v velikem finalu.

Cedevita Olimpija, ki na drugem odprtem tekmovanju, ligi ABA, še čaka na polfinalnega tekmeca, ni dovolila presenečenja. Za današnje gostitelje je bila že uvrstitev v polfinale izjemen dosežek, saj so tako daleč v DP prišli prvič. V prvi četrtini so Gorenjci še držali korak z ljubljansko zasedbo – ta je pred odločilnimi tekmami do konca sezone zaradi poškodbe gležnja na tekmi z FMP izgubila Josha Adamsa –, pozneje pa so gostje dodali plin. Drugi del so gostje dobili za devet točk, zadnjič so bili Šenčurjani blizu pri 42:44 v 23. minuti.

Strelci za GGD Šenčur: Ožegovič 3 (1:1), Rojc 7 (2:2), D. Murić 13 (1:1), Rudovič 4, Ahmedović 11 (1:1), Martinčič 5 (2:2), Hrštić 3, Malovčič 7 (1:2), Walford 4, Barič 7; Cedevita Olimpija: Ferrell 9, Jeremić 12 (3:4), E. Murić 2, Omić 6, Dragić 12 (3:6), Rebec 12 (3:3), Radovič 2, Alibegović 11 (2:2), Matković 6 (2:2).

V drugem polfinalu se bosta jutri v Novem mestu pomerila Krka in Helios Suns (17.30). Moštvi sta bili najuspešnejši v rednem delu DP, v katerem Cedevita Olimpija ni sodelovala, srečali pa sta se tudi v finalu 2. lige ABA, v katerem si je dolenjska zasedba priigrala mesto med regionalnimi prvoligaši.