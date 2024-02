Cedevita Olimpija je prihranila najslabše za konec

Pred zadnjim, 18. kolom rednega dela evropskega pokala je bilo jasno, da košarkarji Cedevite Olimpije nimajo omembe vrednih možnosti za drugo zmago, saj so gostovali v Parizu pri najuspešnejši zasedbi tekmovanja. Pa vendar so le največji pesimisti slutili, da bodo po vseh porazih prihranili najslabše za konec. V obdobje brez Karla Matkovića so vkorakali v sramotnem slogu in klonili s 53 točkami razlike – 66:119.

Paris Basketball – Cedevita Olimpija 89:49, 64:36, 32:16) Paris Basketball: Shorts 11 (2:4), Hifi 20 (3:3), Ward 20 (4:4), Sy 8, Herrera 14 (0:1), Kratzer 6, Ngouama 12 (4:4), Shahrvin 8, Jantunen 12, Simon 8 (0:2). Cedevita Olimpija: Stewart 8, Radičević 2, Cobbs 18 (7:7), Glas 8, Blažič 12 (2:2), Jones 2, Ščuka 7, Dragić 6 (2:2), Šaškov 3.

Ob 17. evropskem porazu so Ljubljančani omogočili gostiteljem, da so dobili krila. Parižani so v prvih dveh četrtinah dosegli po 32 točk, do glavnega premora metali za tri točke 11:15 (na koncu 14:28) in pri sleherni akciji delovali za prestavo ali dve hitrejših od tekmecev.

Tudi v nadaljevanju so bili gostje povsem nebogljeni in Francijo zapustili z nenadejano visokim polomom. Njihov najvišji zaostanek na tekmi je znašal 55 točk (64:119).

Ljubljančani so v tretji četrtini ostali brez dveh poškodovanih košarkarjev. Kapetan moštva Jaka Blažič je prejel neprijeten udarec v predel levega očesa in ni več stopil na parket. Enako velja za centra Shawna Jonesa zaradi udarca v stegensko mišico desne noge.