Cedevita Olimpija s prvo zmago v sezoni

Po sporu s sodniki se je s tekmami 2. kola začela tudi sezona v košarkarski ligi Aba. Če se je košarkarjem Krke prva zmaga v prvem kolu lige proti Budućnosti izmuznila iz rok v zadnji minuti (72:77), so sezono v regionalni ligi zanesljivo odprli pri Cedeviti Olimpiji. Ljubljančani so bili prepričljivo boljši od zagrebške Cibone z 89:76 in so po porazu v slovenskem superpokalu (boljša je bila Krka) ter v prvi tekmi evropskega pokala v Burgosu dosegli prvo zmago.

Zmaji so so tekmece strli v zadnji tretjini tekme, v 27. minuti so še zaostajali (57:58, v 34. pa so si že priigrali 13 točk prednosti (75:62).

Strelsko so bili najbolj razpoloženi Matthew Hurt z 21 točkami (met za 2 točki 7:8, trojke 2:4, indeks 25), Anthony Cowan, ki jih je dodal 18 (met 5:6), ter Urban Kroflič s stoodstotnim metom in 14 točkami.

Drevi bo (20.00) bo prvo tekmo igrala še Perspektiva Ilirija, ki bo gostila branilca naslova, evroligaški Dubaj.