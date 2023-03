Cedevita Olimpija še enkrat zdesetkana in še enkrat poražena

Košarkarji Cedevite Olimpije so končali sezono v evropskem pokalu s porazom proti francoskemu Bourgu. Rezultat v Stožicah je bil 75:88 (57:64, 44:35, 17:20).

Najboljši strelec ljubljanske zasedbe, ki je nastopila brez poškodovanih Alena Omića, Amarja Alibegovića, Roka Radovića in Marka Jeremića, je bil center Karlo Matković z 28 točkami (z metom iz igre 13:15 in ob 9 skokih). Kar 22 jih je ob metu 9:11 dosegel v prvem polčasu, ki so ga gostitelji dobili z devetimi točkami razlike. Toda tretjo četrtino so izgubili s 13:29, četrto z 18:24, drugi polčas skupno z 31:53.

Edo Murić je prispeval 15 točk, Matic Rebec 9, Zoran Dragić 7, Yogi Ferrell (za tri 0:6) in Josh Adams po 6, Lovro Gnjidić 4. Ljubljančani so v desetčlanski skupini A zasedli zadnje mesto z izkupičkom 3:15. Tako se niso uvrstili med prvih osem ekip v skupini, ki bodo tekmovanje nadaljevale v izločilnih bojih.

Cedevita Olimpija je v rednem delu evropskega pokala premagala Bourg v Franciji, po enkrat pa je bila boljša še od Umane iz Benetk in nemškega Ulma. S tem izkupičkom je druga najslabša ekipa tekmovanja; manj zmag je zbral le poljski Slask (1:17).

Končni vrstni red v skupini A: Prometej 14:4, Joventut 13:5, Ulm 11:7, Liatkabelis 10:8, Bourg in Umana po 9:9, Brescia in Bursaspor po 8:10, Cluj-Napoca 5:13, Cedevita Olimpija 3:15.