Cedevita Olimpija slavi 21. zvezdico

Košarkarji Cedevite Olimpije so stari in novi slovenski državni prvaki. V tretji finalni tekmi so še tretjič premagali Kansai Helios, tokrat v gosteh z 91:78 (37:14, 60:34, 71:47). Za ljubljansko ekipo je današnji naslov 21. v obdobju samostojne države. Obenem so Ljubljančani tretjič zaporedoma osvojili vse tri domače lovorike - superpokal, pokal Spar in ligo Nova KBM.

Ljubljančani so prvi tekmi finala proti Kansaiju Heliosu dobili s sedmimi točkami razlike (94:87 in 80:73), obe pa sta bili odločeni v zadnjih minutah. Danes so bili precej bolj prepričljivi, že v prvem polčasu pobegnili na +30 in visoko prednost brez težav zadržali do konca, čeprav so Domžalčani ob koncu poraz močno omilili.

FOTO: Matej Družnik

Najboljša pri prvakih sta bila Alen Omić (20 točk, 11 skokov) in Dewayne Stewart (17 točk), pri Domžalčanih pa Lenart Sirc (23).

Domžalčani so sedmič igrali v finalu državnega prvenstva, tretjič zaporedoma, ostajajo pa pri dveh končnih zmagah iz let 2007 in 2016.