Cedevita Olimpija v Beogradu položila orožje

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je bila velika priložnost - v Beogradu so pred polno dvorano poizkušali presenetiti favorizirani Partizan in se uvrstiti v finale lige ABA. Imeli so kar nekaj priložnosti, na koncu pa sta bila slab začetek tekme in slab konec prvega polčasa preveč, da bi ostali blizu Partizanu. Črno-beli so slavili z 90:71.

Tekma se je začela z delnim izidom 16:2 za Partizan, Olimpija je bila povsem razglašena, glavni krivec za to pa Yogi Ferrell (3 točke), ki je na današnji tekmi povsem odpovedal. Ljubljančani so izgubljali žoge kot po tekočem traku, dvorana se je razvnela in razlika je narasla na ogromnih 14 točk.

A se Olimpija predvsem po zaslugi Zorana Dragića (15 točk) in Karla Matkovića ni predala, počasi se je bližala Partizanu in sredi druge četrtine izenačila na 29. Takrat je bila Štark Arena zaskrbljena, Olimpija pa niza ni znala nadaljevati. Črno-beli so jim do konca prvega polčasa spet ušli na 41:30 in zdelo se je, da je priložnost splavala po vodi.

Yogi je povsem odpovedal

Yogi Ferrell (desno) je danes odpovedal. FOTO: KK Partizan

Zgodba se je v tretji četrtini nadaljevala, trener Miro Alilović je nekoliko nerazumljivo v igri držal Ferrella in tudi Alena Omića, ki nista pokazala prav veliko. Ko je bil v igri Matic Rebec, ki ima sicer precej pomanjkljivosti, je žoga v napadu vsaj krožila, pod taktirko Yogija je bila Olimpija obsojena na individualne akcije.

Na začetku zadnje četrtine se je Olimpija še zadnjič približala na 10 točk zaostanka, a sta hitro odgovorila Zach LeDay (17 točk), ki je bil odličen pri metih s polrazdalje, in Alen Smailagić s trojko. Pet minut pred koncem tekme je bila razlika že 25 točk in polfinalni dvoboj med Olimpijo in Partizanom je bil odločen.

V finalu lige ABA nas tako čaka beograjski derbi, Olimpija pa je z uvrstitvijo v polfinale izpolnila cilj v regionalnem tekmovanju. Za kaj več je zmanjkalo zbranosti, na trenutke borbenosti, pa tudi individualne kvalitete.