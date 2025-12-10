Cedevita Olimpija v Kataloniji prekinila niz zmag

Košarkarji Cedevite Olimpije so prekinili zmagoviti niz. Po osmih zaporednih zmagah v vseh tekmovanjih so v 10. krogu evropskega pokala izgubili na gostovanju pri španski Manresi z 82:99 (14:23, 38:46, 56:78).

Ljubljančani, ki so izgubili prvič po 29. oktobru, navkljub tretjemu porazu ostajajo v vrhu evropskega pokala. V skupini A je pred njimi z zmago več le izraelski Hapoel, ki bo njihov naslednji tekmec v dvorani Stožice 16. decembra. Za Cedevito Olimpijo je bila to devetnajsta tekma v sezoni 2025/26 v treh različnih tekmovanjih. Izgubila je le štiri, tri v evropskem pokalu in eno v ligi Aba.

Varovance trenerja Zvezdana Mitrovića pred derbijem s Hapoelom čaka še preizkušnja v ligi Aba. V soboto ob 19. uri se bodo doma pomerili z Bosno. Cedevita Olimpija je v Kataloniji nastopila oslabljena. V Ljubljani sta zaradi poškodb ostala Rok Radović in Ognjen Jaramaz, zaradi bolezni pa je moral tekmo izpustiti tudi Thomas Kennedy. Bila pa je tudi povsem brez prave energije in zbranosti v napadu.

Podatki, da je v prvih desetih minutah dosegla le tri koše iz igre, ali da je prvo trojko zadela šele v 18. minuti in hkrati izgubila bitko pod obročema (32:45) in bila brez razpoloženih posameznikov, zgovorno pričajo o tem, da v Manresi ni imela možnosti za uspeh.

Domači so večino tekme vodili z dvomestno prednost, vprašanje zmagovalca pa je bilo več ali manj rešeno pred zadnjo četrtino, ko je bilo na semaforju že preko 20 točk razlike. Na koncu je Manresa zlahka prišla do visoke zmage, njene pete v sezoni, in izničila poraz v Ljubljani z 69:76.

David Škara je bil s 16 točkami (met iz igre 5:8) prvi strelec Cedevite Olimpije, 15 točk je dodal Umoja Gibson (met iz igre 4:11), 11 Aleksej Nikolić (trojke 1:7), 10 pa DJ Stewart (met iz igre 5:13).