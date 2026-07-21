Cedevita Olimpija v prvem delu lige Aba tudi proti Crveni zvezdi

Košarkarje Cedevite Olimpije v sezoni 2026/27 v ligi Aba čaka novo poglavje regionalnega tekmovanja. Prenovljena liga bo štela 20 klubov, ki bodo razdeljeni v dve skupini po deset ekip, zmaji pa bodo v prvem delu sezone nastopali v skupini A.

V skupini A bodo ob Cedeviti Olimpiji še Crvena zvezda, Budućnost Voli, Cibona, Igokea, FMP, Borac, Krka, Široki in Slovan Bratislava, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Nova tekmovalna zasnova po mnenju vodstva lige obeta številne atraktivne obračune in pestro sezono, v kateri bo vsak dvoboj pomemben v boju za mesta v izločilnih bojih.

Skupina A združuje številne uveljavljene regionalne klube in tudi udeležence največjih evropskih tekmovanj. Crvena zvezda bo tudi v novi sezoni spet nastopala v evroligi, medtem ko bosta Budućnost in Cedevita Olimpija regionalno sezono združevali z nastopi v evropskem pokalu. Cibona se vrača med regionalno prvoligaško elito, zagrebški klub pa bo v novi sezoni nastopal tudi v ligi prvakov.

Najmočnejši nasprotnik v skupini bo Crvena zvezda, ki se je s Cedevito srečala že večkrat. Na fotografiji tekma iz leta 2023. FOTO: Cedevita Olimpija

Med zanimivejšimi zgodbami nove sezone sta tudi oba novinca v skupini. Široki si je mesto med regionalno elito zagotovil z naslovom prvaka lige Aba 2, medtem ko bo Slovan iz Bratislave prvič nastopal v regionalnem tekmovanju.

V prvem delu sezone se bo vsaka ekipa dvakrat pomerila z vsemi tekmeci v svoji skupini – enkrat na domačem parketu in enkrat v gosteh. Po zaključku prvega dela tekmovanja bodo najboljše štiri ekipe iz vsake skupine napredovale med najboljših osem, preostalih 12 ekip pa bo nastopilo v ligi za obstanek.

Vsi dosežki iz prvega dela sezone se bodo prenesli v drugi del tekmovanja, v katerem bodo ekipe spet igrale po dvokrožnem sistemu.

Šest najbolje uvrščenih ekip med top 8 si bo neposredno zagotovilo mesto v končnici, medtem ko se bodo sedmo- in osmouvrščena ekipa iz prvih osem ter prvo- in drugouvrščena ekipa iz lige za obstanek za preostali dve mesti v četrtfinalu pomerile v dodatnih kvalifikacijah.

Četrtfinalni dvoboji končnice bodo potekali na dve dobljeni tekmi, novega prvaka lige Aba pa bo določil zaključni turnir najboljše četverice.

Nova sezona regionalnega tekmovanja se bo začela med 26. in 28. septembrom, zaključni turnir pa bo na sporedu med 28. in 30. majem 2027. Gostitelja zaključnega turnirja bo vodstvo tekmovanja določilo naknadno.