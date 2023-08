Cedevita Olimpija v Španiji ujela srbskega organizatorja igre

Po posodi Justusa Hollatza v Efes so pri Cedeviti Olimpiji hitro ukrepali in pripeljali podoben tip igralca. Na položaju organizatorja igre bo v novi sezoni igral Nikola Radičević. Devetindvajsetletni srbski košarkar je minulo sezono preživel v španskem Bilbau. Radičević se bo treningom zmajev pridružil v ponedeljek. Leta 2015 je Denver na naboru lige NBA izbral Radičevića kot 57. po vrsti.

Za Bilbao je igral na desetih tekmah lige prvakov in v povprečju beležil 5,2 točki, 3,2 podaji in 0,9 skoka na obračun. Na 28 tekmah španske lige ACB je dosegal 6,2 točke, 3,1 podaje in 1,5 skoka na tekmo.

Radičević ima izkušnje z igranjem v elitni evroligi ter evropskem pokalu. V najmočnejšem evropskem košarkarskem klubskem tekmovanju je preživel dve sezoni, 2017/18 v dresu Crvene zvezde in 2018/19 v dresu Gran Canarie. Skupno je zaigral na 23 tekmah, v povprečju pa dosegal 4,7 točke, 3,1 podaje in 1,4 skoka na tekmo.

»Izkušenj mu ne manjka. Zna povezati ekipo, in menimo, da mu bo to uspelo tudi pri nas,« je ob podpisu pogodbe z Radičevićem povedal športni direktor Cedevite Olimpije Vlado Ilievski.