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Košarka

Cedevita Olimpija v Tivoliju občutila razliko v moči

Košarkarji Cedevite Olimpije so tudi po drugem krogu evropskega pokala še brez zmage.
Košarkarji Cedevite Olimpije so tudi po 2. krogu evropskega pokala še brez zmage. FOTO: Cedevita Olimpija
Galerija
Košarkarji Cedevite Olimpije so tudi po 2. krogu evropskega pokala še brez zmage. FOTO: Cedevita Olimpija
Š. R., STA
6. 10. 2026 | 21:30
6. 10. 2026 | 21:44
5:22
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Košarkarji Cedevite Olimpije so tudi po 2. krogu evropskega pokala še brez zmage. Po porazu pri španskem Burgosu so v Tivoliju izgubili še proti Hapoelu iz Jeruzalema s 64:75. Ljubljančani so igrali brez poškodovanih Urbana Krofliča, Brandona Murrayja in Jordana Gaineyja, proti fizično močnejši izraelski zasedbi pa jim je zmanjkalo napadalne širine in več natančnosti v trenutkih, ko bi se lahko povsem vrnili v tekmo.

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Dvoboj je bil izenačen do zadnjih minut druge četrtine. Po uvodnih desetih minutah je bilo 18:18, nato pa so gostje ob koncu prvega polčasa z agresivnejšo obrambo naredili prvi resnejši odmik. Delni izid 8:0 jim je prinesel devet točk prednosti, na odmor pa so odšli z vodstvom 37:27.

Mitrović: Hitro opazna razlika v kakovosti in fizični moči

Hapoel je pobudo obdržal tudi po odmoru in ušel na 47:32. Olimpija je nato z nekaj zaporednimi točkami prebudila tribune, vendar se ni uspela povsem vrniti v igro. V zadnjo četrtino je vstopila z zaostankom osmih točk, a so igralci trenerja Saše Obradovića vsakič našli odgovor, ko so se Ljubljančani približali na šest točk.

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Cedevita Olimpija s prvo zmago v sezoni

Ko je bilo na semaforju 71:58 za Hapoel, je bilo jasno, da bo druga evropska zmaga ostala zunaj domačega dosega. Ekipa Zvezdana Mitrovića je imela preveč praznih minut, Hapoel pa dovolj izkušenj, moči in kakovosti, da prednosti ni več izpustil iz rok.

Zvezdan Mitrović je kljub porazu poudaril, da svojim igralcem ne more očitati pomanjkanja želje. FOTO: Cedevita Olimpija
Zvezdan Mitrović je kljub porazu poudaril, da svojim igralcem ne more očitati pomanjkanja želje. FOTO: Cedevita Olimpija

»Čestitke Hapoelu za zmago, svojim igralcem pa za borbenost. Ko spremljaš tekmo, hitro opaziš razliko v kakovosti in fizični moči igralcev. Kot smo se pogovarjali pred tekmo, je bil to preizkus, da vidimo, kako se lahko naša ekipa kosa z resno ekipo, ki ima na parketu zelo močne in kakovostne posameznike,« je po tekmi dejal Mitrović.

Trener Cedevite Olimpije je kljub porazu poudaril, da svojim igralcem ne more očitati pomanjkanja želje. »Borili smo se in dosegli nekaj košev. Mislim, da smo v tem trenutku dali svoj maksimum, tako v obrambi kot v napadu. Verjamem, da lahko napredujemo, še posebej ko se nam bodo v rotacijo vrnili dodatni igralci in bomo lahko na parketu imeli več kakovosti. Glede na to, kako sem pred tekmo ocenil obe ekipi, naša predstava ni bila slaba. Poraz seveda boli, vendar proti takšnemu tekmecu ni lahko,« je dodal Mitrović.

Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v ligi Aba na gostovanju pri Širokem. FOTO: Cedevita Olimpija
Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v ligi Aba na gostovanju pri Širokem. FOTO: Cedevita Olimpija

Pri Cedeviti Olimpiji je bil najboljši strelec Noah Kirkwood s 17 točkami, a je moral zaradi petih osebnih napak na klop že osem minut pred koncem. Anthony Cowan ml. je dodal 14 točk in pet asistenc. Pri gostih je Dušan Miletić dosegel 14 točk in zbral osem skokov, David Roddy pa je prispeval 12 točk.

Kirkwood ni skrival nezadovoljstva

Kirkwood po tekmi ni skrival nezadovoljstva. »Razočaranje je milo rečeno. Vedeli smo, kako kakovostna ekipa so, vendar se mi zdi, da v prvem polčasu nismo pokazali veliko stvari, o katerih smo govorili med pripravami. Predvsem njihove borbenosti in skoka v napadu. Zgrešili smo veliko odprtih metov, ki jih običajno zadenemo,« je dejal Američan.

Ljubljančane je tepla tudi statistika prostih metov. Zadeli so jih 11 od 19, Hapoel pa 22 od 35. Met za tri točke pri Olimpiji ni bil dovolj za preobrat: zadela je 7 od 24 poskusov, od tega Kirkwood štiri trojke.

Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v ligi Aba na gostovanju pri Širokem, v evropskem pokalu pa jo naslednji izziv čaka v sredo, 14. oktobra, proti Rigasu.

Cedevita Olimpija – Hapoel Jeruzalem 64:75 (18:18, 27:37, 47:55)

Dvorana Tivoli, sodniki Tiganis (Grčija), Mavisu (Turčija), Lucotti (Italija); Cedevita Olimpija: Cowan 14 (5:7), Lomažs 6 (1:2), Houindo 4, Blažič 5 (2:4), Osifo 2, Cerkvenik 2, Hurt 5 (1:1), Kirkwood 17 (1:3), Škara 6, Johnson 3 (1:2); Hapoel: Cacok 6 (0:7), Lofton ml. 11 (5:7), Smith 9 (1:1), Brown 4 (2:2), Milton 10 (4:4), Miletić 14 (7:10), Roddy 12, Burg 2, Zoosman 7 (3:4); prosti meti: Cedevita Olimpija 11:19, Hapoel 22:35; za tri: Cedevita Olimpija 7:24 (Kirkwood 4, Cowan, Lomažs, Blažič), Hapoel 5:13 (Roddy 2, Smith 2, Miletić); osebne napake: Cedevita Olimpija 31, Hapoel 27; pet osebnih: Kirkwood (33.); Brown (34.).

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