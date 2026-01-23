Cedevita Olimpija v Zadru do pomembne zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so po treh porazih na zadnjih štirih tekmah lige Aba zabeležili enajsto zmago. Na zahtevnem gostovanju v Zadru so po hudem boju in podaljšku zmagali s 112:101. Cedevita Olimpija ima do konca rednega dela le še eno tekmo, naslednji teden bo gostovala pri Perspektivi Iliriji, nato pa se bo preselila v skupino Top 8, kjer jo čaka novih osem tekem z Dubajem, Partizanom, Cluj-Napoco in najverjetneje Igokeo.

Glede na to, da bodo ekipe vse rezultate iz rednega dela prenesle v nadaljevanje tekmovanja, je vsaka zmaga pomembna. Za današnjo je Cedevita Olimpija potrebovala 45 minut igre in dva junaka. Umoja Gibson je v zadnji četrtini s 13 točkami (skupno 16, trojke 3:5, 8 podaj) poskrbel, da so Ljubljančani nadoknadili deset točk zaostanka in tekmo odpeljali v podaljšek, Aleksej Nikolić pa je v dodatnih petih minutah dosegel 12 od svojih 23 točk (met iz igre 8:12).

Cedevita Olimpija je zbrala 16 trojk iz 29 poskusov (55,2%); po tri trojke sta zadela Gibson in Nikolić, izstopal pa je Miha Cerkvenik, ki je vseh svojih 15 točk dosegel s stoodstotnim metom izza polkroga (5:5 za 3).