Cedevita Olimpija z novim dirigentom

Ljubljana – Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili novega organizatorja igre, saj se je moštvo okrepilo s 26-letnim in 192 cm visokim Dominicom Artisom, ki bo v Ljubljani ostal do konca tekmovalne sezone 2019/20. Američan že ima izkušnje z igranjem v ligi ABA, saj je v sezoni 2017/18 nosil dres Igokee.



V ZDA je Artis branil barve univerz Oregon in Teksas v El Pasu. Po tem, ko leta 2017 ni bil izbran na naboru NBA, je podpisal pogodbo s poljsko ekipo Czarni Slupsk, pri kateri se je zadržal le do januarja 2018, ko je prestopil v vrste Igokee. V ligi ABA je Artis v povprečju dosegal 13,3 točke, 4,3 asistence in 2,8 skoka na tekmo,



Sezono 2018/19 je preživel v Italiji pri Pesaru, sezono 2019/20 pa je začel v ekipi Dabrowa Gornicza. Igral je na 14 tekmah poljskega prvenstva ter v povprečju dosegal 21,6 točke, 5,8 asistence in 3,8 skoka v 33 minutah. V Slovenijo prihaja kot najboljši strelec poljske lige.

Artis vesel ob prihodu

Športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirovič je zadovoljen z razpletom: »Iskali smo rešitev na položaju organizatorja igre in jo našli. Gre za preizkušenega igralca, v veliko pomoč pa nam bo pri tem, da bo pri kreaciji naših napadov nekoliko razbremenil druge igralce. Ker je tudi sam sposoben dosegati veliko število točk, bo skoraj zagotovo zelo koristen tudi pri tem aspektu naše igre. Naši tekmovalni cilji pred zadnjimi petimi koli lige ABA ostajajo enaki kot na začetku sezone, storili bomo vse, da bi se prebili v končnico.«



Dominic Artis je predstavil prve vtise: »Zelo vesel sem, da sem v Ljubljani. Zavedam se, da ima Cedevita Olimpija že zdaj moštvo, ki se poteguje za uvrstitev v polfinale lige ABA, tu sem, da po svojih najboljših močeh prispevam k skupnemu uspehu. Ogledal sem si nekaj posnetkov tekem, zato se zavedam, kako lahko s svojo igro v napadu in obrambi ter z energijo in telesnimi sposobnostmi pomagam soigralcem.«