Cedevita Olimpija za deset dni v karanteno

Ljubljana - Člansko moštvo košarkarjev Cedevite Olimpije bo deset dni preživelo v karanteni, so sporočili iz ljubljanskega kluba. V nedeljo je bil v ekipi potrjen pozitiven primer na covid-19. Posledično bo morala ekipa prestaviti tri tekme, dve evropskega pokala in eno v ligi Aba.



V nedeljo med glavnim odmorom tekme prvega kroga lige Aba med Cedevito Olimpijo in Krko, ki so jo Ljubljančani dobili s 77:69, je klub prejel informacijo o pozitivnem primeru v svojih vrstah. Pozitiven je bil eden od igralcev, ki pred tem ni kazal simptomov okužbe na koronavirus. Ekipa se je ponovno testirala v ponedeljek, rezultati pa so bili enaki. Pri vseh, z izjemo tega igralca, je bil test izvida negativen. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je zato ekipi odredil desetdnevno karanteno.

Zmaji bi morali v naslednjih desetih dneh odigrati tri tekme. V sredo bi se morali v sklopu evropskega pokala pomeriti s turško ekipo Bursaspor, ki je že od ponedeljka v Ljubljani, v soboto jih je čakalo gostovanje pri Kopru Primorski, prihodnji torek pa bi morala v Stožicah gostovati Gran Canaria.



»Zavedamo se, da pravila obstajajo zato, da se jih držimo, in odgovorno bomo spoštovali odločitev NIJZ. Nihče ne ve, v kakšnem stanju bo ekipa po desetdnevni karanteni, brez pravega trenažnega procesa in stika z žogo,« je ob tem povedal direktor kluba Davor Užbinec.



»Žalostna novica za naš klub in vse navijače je dejstvo, da zaradi predpisov, ki velevajo, da mora celotna ekipa deset dni preživeti v karanteni, najverjetneje ne bomo nastopili na vsaj eni tekmi evropskega pokala, ki bo posledično registrirana z zmago naših tekmecev. V vseh državah, iz katerih prihajajo naši tekmeci, so predpisi in smernice drugačni. V skladu s pravili tekmovanja lahko v primeru enega pozitivnega, ali morda celo več pozitivnih primerov znotraj ekipe, še vedno nastopijo na tekmi in nadaljujejo trenažni proces, seveda ob tem, da preostanek ekipe prejme negativne izide testiranja, in da je igralec, ki prejme pozitiven rezultat, umaknjen v samoosamitev,« je za spletno stran kluba poudaril direktor in dodal: »Pozivamo odgovorne, da spremenijo obstoječe predpise, omejitve in smernice ter dovolijo, da vse slovenske športne ekipe v primeru pozitivnega primera znotraj ekipe športnika pošljejo v karanteno, vsi drugi športniki pa ob predložitvi negativnega testa lahko nadaljujejo trenažni proces. V kolikor bodo še naprej veljali obstoječi ukrepi, ki celotno ekipo pošljejo v desetdnevno karanteno, bodo vsi slovenski klubi ne glede na športno panogo nekonkurenčni v vrhunskih evropskih tekmovanjih,« je končal Užbinec.