Cedevita Olimpija v Tivoliju zanesljivo prek Bosne

Košarkarji Cedevite Olimpije so hitro našli odgovor na poraz sredi tedna v evropskem pokalu, s katerim se je prekinil niz osmih zmag v vseh tekmovanjih. V dvorani Tivoli so premagali Bosno z 89:73. Za Ljubljančane je bila to okrogla dvajseta tekma v tej sezoni v treh različnih tekmovanjih (16-4) in deveta v ligi Aba (8-1). V regionalni druščini imata boljše razmerje le Dubaj in Partizan v skupini A, medtem ko je Cedevita Olimpija na vrhu v skupini B.

Zasedba trenerja Zvezdana Mitrovića je rutinirano prišla do novih točk. Vodila je vseh 40 minut in postopoma gradila svojo prednost. Odločni udarec je tekmecu zadala v tretjem delu igre, ki ga je dobila s 26:14 in po katerem je imela že 20 točk naskoka. Za Cedevito Olimpijo je zaigralo vseh 12 igralcev, zgolj Luka Brajković se ni vpisal med strelce. Največ točk je dosegel Aleksej Nikolić (14 točk, trojke 3:6), največ skokov je zbral David Škara (7 skokov, 4 točke), največ podaj pa je prispeval Umoja Gibson (5 podaj, 11 točk).

Cedevita Olimpija bo v letu 2025 odigrala še pet tekem, dve v evropskem pokalu (Hapoel, Aris), dve v ligi Aba (Mega, Crvena zvezda) in eno v pokalu Spar (Perspektiva Ilirija). Le naslednjo, proti vodilni ekipi evropskega pokala iz Izraela, bo v torek ob 18.30 odigrala pred domačimi gledalci.