Cedeviti Olimpiji je zmanjkalo prostora za napake

Za košarkarje Cedevite Olimpije je regionalna sezona dosegla vrhunec in morda tudi že zadnjo postajo. Po visokem porazu na prvi četrtfinalni tekmi jadranske lige v Beogradu proti Megi (119:98) si novega spodrsljaja po selitvi v Stožice ne morejo več privoščiti. Mega je mlada ekipa v vzponu, Cedevita Olimpija pa nadaljuje z neprepričljivmi predstavami in nihanji v igri, ki jih pestijo skozi celotno sezono. Kljub vsemu Ljubljančani še niso vrgli puške v koruzo.

»Če se ne uvrstimo v polfinale jadranske lige, ta sezona ne bo imela nobenega smisla,« je bil na druženju s sedmo silo pred prvo tekmo neposreden kapetan Olimpije Jaka Blažič. Izkušeni branilec ljubljanske zasedbe je bil izbran v drugo peterko sezone v ligi ABA, v beograjski športni dvorani Ranka Žeravice pa je tudi Blažič lahko le nemočno spremljal, kako se golobrada Mega poigrava z veteransko Olimpijo.

»S hitro igro in protinapadi so dosegli 45 točk, tu nismo imeli pravega odgovora,« je trener Cedevite Olimpije Zoran Martić podčrtal glavno težavo s prve tekme. A to za Olimpijo ni bilo presenečenje, prav hiter tempo nasprotnikov so Ljubljančani (ob Nikoli Đurišiću) izpostavljali kot glavno orožje Mege. Deloma so domačine omejili le v prvi četrtini, nato se je začel »run and gun« šov po taktih izvrstnega Đurišića, ki je na parketu z raztrgano obrambo Olimpije počel, kar je želel. Branilec, ki je po odhodu Nikole Topića v Crveno zvezdo izkoristil večjo minutažo in stopil na veliki oder, se je ustavil šele pri 31 točkah; če ne bi bila zadnja četrtina le še formalnost (Mega je največ vodila za 28 točk), bi bil izplen 20-letnega branilca lahko še višji.

Lukenj v obrambi je bilo v Beogradu preprosto preveč. FOTO: ABA

94 točk v 30 minutah je bistveno preveč

Izkušnje bi vsaj na papirju morale biti prednost Olimpije, a so se roke precej bolj tresle ljubljanski zasedbi, ki je izgubila 13 žog, Mega kljub hitrem ritmu igre le pet. V oči je bodla lahkotnost, s katero so domačini dosegali koše – kar 33 so jih dosegli v obarvanem delu rakete –, že ena podaja je bila včasih dovolj, da se je rotacija v obrambi Olimpije podrla, Uroš Plavšić in Filip Jović pa sta bolj renomirane ljubljanske centre spravljala v zadrego. »57 prejetih točk v prvem polčasu je bistveno preveč, na tak način se tekme ne da dobiti,« je izpostavil Martić. Po 30 minutah igre je semafor kazal neverjetnih 94:74 in tekma je bila odločena.

Kako torej priti do zasuka v Stožicah, s katerim bi izsilili tretjo tekmo v Beogradu in končnico podaljšali vsaj še za teden dni? »Moramo biti bistveno, bistveno boljši,« je bil jedrnat Martić. Glede tega se ljubljanski strateg gotovo ne moti. V Beogradu se je Olimpija preveč zanašala na individualne akcije Justina Cobbsa in Dewayna Stewarta, premalokrat so zmaji v ogenj poslali Alena Omića pod košem, tudi skupnih 22 točk Blažiča in Zorana Dragića ni bilo dovolj za uspeh proti Megi, ki v povprečju na tekmo dosega 86,4 točke.

Ob edini letošnji zmagi (30. septembra v Ljubljani z 89:87) so Ljubljančani z bolj agresivno obrambo prisilili Beograjčane v 18 izgubljenih žog, obe ekipi sta tekmo končali z 32 doseženimi koši iz igre. Dobrega pol leta kasneje je bilo razmerje v koših iz igre 45:34 v korist Mege in Olimpija za uspeh ni imela nikakršnih možnosti. V nedeljo bodo Ljubljančani v slogu temperaturnega obrata v zadnjih dneh namesto spomladanske znova potrebovali svojo jesensko podobo.