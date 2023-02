Chicago brez Dragića povozil Brooklyn, na tekmi v LA-ju kar 351 točk

Z 32 točkami, 6 skoki in 2 asistencama je ​Zach LaVine izdatno pomagal svojim Chicago Bulls do 27. zmage v sezoni, s katero so biki ohranili korak z moštvi, s katerimi se šestkratni prvaki lige NBA borijo za zadnje vozovnice, ki vodijo v dodatne kvalifikacije za končnico 2023. Goran Dragić proti Brooklynu, čigar barve je branil pred lansko selitvijo v Chicago, ni zaigral, medtem ko se še naprej pojavljajo namigovanja o tem, da bi se lahko biki Dragiću vsak hip odrekli. Tokrat ni igral zaradi bolečin v levem kolenu.

Dragić je izpustil še tretjo zaporedno tekmo, njegov bivši klub pa je v vetrovnem mestu izgubil z največjo razliko v tej sezoni. Najboljši strelec tekme je bil LaVine, ki je dosegel 32 točk ob metu iz igre 12:17. Nikola Vučević in Andre Drummond sta za bike dosegla po 13 točk in 10 skokov. DeMar DeRozan in Patrick Williams pa sta vsak prispevala po 17 točk. Cam Thomas je s klopi za Brooklyn prispeval 22 točk, Seth Curry jih je dosegel 19, Mikal Bridges pa 13.

Chicago še naprej ostaja na 11. mestu v razvrstitvi vzhodne konference, Brooklyn pa je peti.

»Mislim, da je to tisto, kar moramo narediti od tu naprej in dati vse v teh zadnjih 22 tekmah rednega dela, ker razumemo, kje smo trenutno,« je dejal LaVine. »V to moramo vložiti to vrsto energije.«

Neverjetna tekma v Los Angelesu z rekordnimi 44 trojakmi in skupno 351 točkami

V Los Angelesu pa se je odvila prava drama. Tekma med ekipama LA Clippers in Sacramento Kings se je končala v jutranjih urah po srednjeevropskem času. Malik Monk je dosegel rekord kariere, s 45 točkami, De'Aaron Fox je obračun končal pri 42 točkah, Sacramento Kings pa so premagali Los Angeles Clippers s 176:175 po dveh podaljških. Šlo je za tekmo z drugim največjim številom košev v zgodovini lige NBA.

Še vedno ostaja rekordna tekma, ki je bila 13. decembra 1983. Takrat je Detroit premagal Denver z izidom 186:184 po treh odigranih podaljških. Kings so s 176 točkami tretji na lestvici strelcev, Clippers pa četrti. Kralji so ob koncu četrte četrtine nadoknadili zaostanek 14 točk in zaostanek šestih točk v obeh podaljških. Ekipi sta skupaj dosegli tudi 44 trojk, kar je največ na tekmi v zgodovini NBA.

Clippers so imeli minuto in 57 sekund pred koncem prednost 175:169, preden so Kings dosegli zadnjih sedem točk. Odločilni koš je prispeval Fox 36,5 sekunde pred koncem. Clippers so imeli zadnji met, a so zgrešili. Nicolas Batum je ob pisku sirene zgrešil trojko. Kawhi Leonard je za Los Angeles dosegel rekord sezone, 44 točk, Paul George pa je vpisal 34 točk in 10 skokov.

Moštvo Milwaukee Bucks je kljub poškodbi superzvezdnika Giannisa Antetokounmpa v prvi četrtini premagalo Miami Heat s 128:99 in svoj niz zmag v ligi NBA podaljšalo na 13 tekem. Antetokounmpo je zapustil parket v prvi četrtini zaradi težave z desnim kolenom, kar je pokvarilo njegovo hitro okrevanje po zvinu zapestja. Jrue Holiday je dosegel 24 točk in vodil šest igralcev Milwaukeeja, ki so vpisali vsaj dvomestno število točk. Jimmy Butler je bil s 23 točkami najboljši pri Heat. Bam Adebayo je dodal 18, Tyler Herro pa 14 točk. Toda Miami je zadel le devet od svojih 40 poskusov za tri točke. Bucks so zadeli 19 trojk na poti do najbolj prepričljive zmage v tej sezoni.

V Atlanti so se domači Hawks z zmago nad Cleveland Cavaliers s 136:119 otresli kakršne koli negotovosti potem, ko so v torek odpustili trenerja Nata McMillana. Trae Young je za Hawks, ki jih je vodil začasni trener Joe Prunty, pred tem pomočnik McMillana, dosegel 34 točk.

Izkazal se je tudi Julius Randle, ki je dosegel rekord kariere s 46 točkami za zmago New Yorks Knicks nad Wizards v Washingtonu s 115:109.