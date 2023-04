Chicago in Oklahoma podaljšala upanje

Košarkarji Chicaga so v sredo v play inu ugnali Toronto s 109:105 in obdržali možnost za nastopanje v končnici. Odločala bo petkova tekma z Miamijem, zmagovalec tega dvoboja pa se bo nato meril s prvo ekipo vzhoda Milwaukee Bucks in Goranom Dragićem.

Chicago je danes zmogel neverjeten preobrat. V tretji četrtini je Toronto vodil že za 19 točk, na koncu pa se je veselil Chicago, ki ga je do zmage popeljal Zach LaVine. Ta je kar 30 od svojih skupno 39 točk dosegel v drugem polčasu.

»Njegova predstava je bila enostavno neverjetna. Dajal nam je upanje in vrnil nam je življenje,« je po tekmi dejal trener Chicaga Billy Donovan. DeMar DeRozan je za zmagovalce dosegel 23 točk, Nikola Vučević pa 14 točk in 13 skokov. Pri Torontu je bil z 32 točkami najboljši Pascal Siakam.

Eden od junakov Oklahome Luguentz Dort je bil hudo bitko z Brandonom Ingramom, prvim strelcem New Orleansa. FOTO: Jonathan Bachman/AFP

Na zahodu se bosta za zadnjo vstopnico v play offu in dvoboj z Denverjem in Vlatkom Čančarjem pomerila Oklahoma in Minnesota. Oklahoma je namreč ponoči ugnala New Orleans s 123:118.

Ključna je bila tretja četrtina, ko so gostje iz Oklahome obrnili dogajanje na parketu in si priigrali prednost, Shai Gilgeous-Alexander pa je v tem delu dosegel 17 od svojih skupaj 32 točk. Josh Giddey je k zmagi dodal 31 točk in 10 skokov, Luguentz Dort pa 27. Pri New Orleansu je bil najboljši Brandon Ingram s 30 točkami.