Cibona zapustila ligo ABA 2

Hrvaški košarkarski klub Cibona, katerega član je Žan Mark Šiško, je danes izstopil iz regionalne lige Aba 2, v kateri nastopa tudi slovenski Kansai Helios Domžale, je sporočil klub iz Zagreba. Odločitev je vodstvo kluba sprejelo po odločitvi skupščine. Cibona je bila nekdaj evropski velikan, dvakrat (1985, 1986) je bila evropski prvak, trikrat jugoslovanski in dvajsetkrat hrvaški prvak. Zanjo so igrali Dražen in Aleksandar Petrović, Dino Rađa, Mihovil Nakić, Krešimir Ćosić, Zoran Čutura, Andro Knego ...

»Odločitev je bila sprejeta po podrobni in celoviti analizi športnih, organizacijskih in finančnih okoliščin ter pregledu širšega konteksta, v katerem se klub nahaja,« so sporočili iz zagrebškega kluba, ki je bil nazadnje hrvaški prvak leta 2022.

»V razpravi so sodelovali predstavniki vseh organov kluba, ki so se strinjali, da je v tem trenutku prednostna naloga kluba nadaljnja krepitev športnega sistema, razvoj mladih igralcev in stabilizacija celotnega klubskega projekta,« so še zapisali.

V klubu poudarjajo, da je bila odločitev sprejeta izključno znotraj Cibone, ki se bo po izstopu zdaj posvetila domačim tekmovanjem, hrvaški ligi in pokalu ter Fibinemu evropskemu pokalu.

Cibona bi morala tekmo prvega kroga letošnje sezone lige Aba 2 igrati v ponedeljek proti ekipi TFT Mozzart iz Skopja.