Čistka pri Dončiću, novi šef LA Lakers odpustil bivša lastnika

Liga NBA je nedavno potrdila prodajo moštva Los Angeles Lakers Marku Walterju, novi lastnik pa ni dolgo odlašal s prvo čistko. V sodelovanju z Jeannie Buss, ki bo vsaj še pet let ostala guvernerka moštva, je odpustil njena brata Joeyja in Jesseja Bussa, ki sta glasovala proti prodaji ekipe, ki ima v svojih vrstah Luko Dončića.

»Ni me presenetilo, že nekje od leta 2023 se mi zdi, da me Jeannie in organizacija odrivata na rob. Zato novica ni bila nikakršno presenečenje, ko je Mark Walter kupil ekipo, sem vedel, da se bo to slej ko prej zgodilo,« je potezo komentiral Jesse Buss. V moštvu je bil prav on vodja skavtinga in strategije izbora igralcev na naboru, ki je Lakers prinesla veliko uspeha, v zadnjih letih je med drugim izbral Austina Reavesa, Kyla Kuzmo, Jordana Clarksona, Maxa Christieja ...

Mark Walter je uspešen pri vodenju športnih moštev, pred tedni je z LA Dodgers osvojil drugi zaporedni naslov prvakov lige MLB. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Joey Buss je bil v ekipi zadolžen za razvoj igralcev, nekaj časa je vodil tudi ekipo v razvojni ligi South Bay Lakers, bil je nadomestni guverner Jezernikov. Tudi on se ni strinjal s strategijo moštva in sestre Jeannie, ki sprejema vse pomembne odločitve. Joey in Jesse sta glasovala proti prodaji, a sta bila s 4:2 preglasovana in zdaj sta plačala davek.

»Še vedno bom navijal za moštvo, to je vse, kar poznam, celo življenje sem posvetil tej ekipi. Obožujem to mesto,« je še dodal Jesse. Pokojni Jerry Buss, ki je Lakers povzdignil do zvezdniškega statusa, si je za enega od ciljev zastavil, da bo delal skupaj s svojo družino, zato je otrokom zaupal mesta v hierarhiji moštva.

Kdo bo brata Buss nadomestil, še ni znano, saj Lakers uradno še niso komentirali prekinitve njunih pogodb.