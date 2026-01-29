Cleveland v tretji četrtini odpihinil nemočne Jezernike

Košarkarji Cleveland Cavaliers so po odlični tretji četrtini v severnoameriški ligi NBA doma visoko premagali Los Angeles Lakers, bilo je 129:99. Slovenski košarkar Luka Dončić je vodil poražene goste z 29 točkami, šestimi podajami in petimi skoki.

Dončić je v prvi četrtini manjkal šest minut, potem ko so mu v garderobi pregledali njegov levi gleženj. Zvil si ga je, ko je po poskusu meta za tri točke nerodno pristal na tla blizu klopi svoje ekipe. Cleveland je ob polčasu vodil s 57:55, a je v tretji četrtini prevzel nadzor in ta del dobil za 20 točk (42:22). To je bil dvanajstič v tej sezoni, da so Cavaliers v eni četrtini dosegli vsaj 40 točk. Donovan Mitchell je dosegel 25 točk, Jaylon Tyson 20, De'Andre Hunter 19 točk, Jarrett Allen pa 17 točk in devet skokov, s čimer je Cleveland prišel do pete zaporedne zmage v sezoni.

Izid je bil izenačen na 57:57, ko so Cavaliers priredili niz 25:8, v katerem je Mitchell dosegel osem točk, Tyson pa sedem. Cleveland je tako pokvarili vrnitev LeBrona Jamesa v ta del severovzhodnega dela Ohia. James je dosegel le 11 točk, prvič po 13 gostovanjih v Clevelandu kot nasprotnik ni dosegel vsaj 20 točk. Enainštiridesetletni domačin iz Akrona je zadel le tri od 10 metov iz igre. To je bil tudi Jamesov najhujši poraz v Clevelandu kot gostujočega igralca. Ima razmerje zmag in porazov 10:3, vendar je bil v zadnjih dveh tekmah na strani poražencev.

Lakers bodo nadaljevali serijo gostovanj v noči na soboto po slovenskem času, ko bodo igrali v Washingtonu.