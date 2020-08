FOTO:Nezgrešljivi Hrvat zasenčil Dončića

Orlando

Tekma kariere za Zubca

- Dallas še ni odkril recepta za igro proti LA Clippers, s katerim se utegne srečati v končnici lige NBA. V sezoni je proti Kalifornijčanom doživel že tretji poraz.ni ravno blestel. Dosegel je 29 točk, 6 podaj in 3 skoke.Miami, za katerega tokrat ni igral, manjkal je tudi prvi strelec(oba zvit gleženj) je imel že 23 točk prednosti proti Milwaukeeju, toda v drugem polčasu soin njegovi uprizorili preobrat.Milwaukee bo v noči na nedeljo tekmec Dallasa (2.30), pred tem (0.30) bosta v mehurčku v Orlandu igrala Miami in Phoenix.Clippers so se utrdili na drugem mestu zahodne konference. Mavericks bodo najverjetneje sedmi. Znova so bili slabi v obrambi.je sredi zadnje četrtine s trojko izenačil na 101:101, a Dallas skoraj tri minute ni dosegel točke in tekmeci so z devetimi točkami zapored prišli do zmage.23-letni hrvaški center, je zadel vseh 10 metov iz igre. Dodal je še 15 skokov ter prejemal čestitke soigralcev. Igral je 24 minut in dosegel 21 točk, enkrat je zgrešil prosti met. Kawhi Leonard je zbral 29 točk, 6 skokov in 5 podaj.Dončić je igral 35 minut, iz igre je metal 10/21 (47 %); za tri 6:13 (46 %), prosti meti 3/6. V drugi četrtini je dosegel tri trojke, Dallas je tudi vodil, ob polčasu pa zaostajal za točko.je bil s 30 točkami najboljši strelec ekipe. Dodal je 9 skokov in 5 asistenc.Dallas je v mehurčku vpisal tri poraze in zmago. Končnico si je že zagotovil.Dragić ni igral proti najboljšemu na vzhodu Milwaukeeju zaradi zvina levega gležnja. Trenerje prepričan, da se bo kmalu vrnil na parket. Miami je zadnjič vodil pet minut pred koncem, Milwaukee pa je dosegel kar 20 neodgovorjenih točk.