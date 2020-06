Codi Miller-McIntyre iz Stožic k Partizanu

Beograd – Po poročanju srbskih medijev bo Codi Miller-McIntyre, v minuli sezoni eden od najboljših košarkarjev Cedevite Olimpije, v prihodnji sezoni branil barve beograjskega Partizana. V Stožicah so njegov odhod pričakovali, zato so iz Mege Bemaxa pripeljali drugega ameriškega organizatorja igre Kendricka Perryja.



Miller-McIntyre je bil v minuli sezoni najboljši posameznik ljubljanskega moštva v evropskem pokalu s povprečjem 15,2 točke, 5 skokov in 4,5 asistence, v ligi ABA pa je 14 točkami, 3,8 skoka in 5,1 asistence nekoliko zaostal za Jako Blažičem (15,1 točke, 5,6 skoka in 2,7 asistence), ki je nedavno podaljšal pogodbo s Cedevito Olimpijo. Pred prihodom v Slovenijo je 26-letni Američan nosil dres Zenita iz St. Peterburga.