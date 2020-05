Codiju Miller-McIntyru so zaželeli vso srečo

Moštvo za novo sezono je že začelo dobivati obrise. Prvi se je Cedeviti Olimpiji pridružil Kendrick Perry, sledil pa je Alen Hodžić. Kaj lahko še pričakujejo navijači?

Mnogi se sprašujejo, če bodo imeli v prihodnji sezoni v dresu Cedevite Olimpije znova priložnost spremljati Codija Miller-McIntyra.

Stožiški navijači bodo nedvomno pogrešali Codija Miller-McIntyra. FOTO: Roman Šipić

Februarja se je v Španijo odpravil srbski reprezentant Marko Simonović in kot posojen košarkar oblekel dres Unicaje. Kakšna bo njegova prihodnost?

Najmlajši član ekipe v tej sezoni je bil Petar Vujačić, ki je prvi del sezone preživel pri ljubljanski Iliriji. Kakšen je njegov položaj?

Na seznamu igralcev, ki bi lahko zaigrali za Cedevito Olimpijo, je tudi mladi črnogorski center Marko Simonović, ki se je v minuli sezoni kalil pri Megi Bemaxu.

Jusuf Sanon ni imel sreče, ko se je kot posojen košarkar vrnil v rodno Ukraijino. FOTO: Roman ŠŠipić

Lani je začasno odšel tudi Jusuf Sanon.

Kakšno je stanje z Davidom Kraljem, ki v minuli sezoni sploh ni stopil na parket pri moštvu Helios Suns?

Je že sploh smiselno razmišljati o nekih napovedih za prihodnjo tekmovalno sezono?

V sredo se je za košarkarje Cedevite Olimpije uradno končala sezona 2019/20. Športni direktorje v pogovoru za klubsko spletno stran izrazil zadovoljstvo z opravljenim delom in po prekinitvi sodelovanja z osmimi košarkarji (in) že pogledal v prihodnost.Kendrick je izjemna oseba in izredno dober košarkar, ki bo gotovo podaljšana roka glavnega trenerjana parketu. To je ne nazadnje dokazal že, ko je nosil dres Nižnega Novgoroda, nato pa še v minuli sezoni pri Megi Bemaxu. Povsod smo lahko slišali same lepe besede o Kendricku, tako v zvezi z njegovo osebnostjo kot z njegovo igro. Vsekakor pa se ga ljubljanski navijači lahko spomnijo iz minule sezone, ko nam je sredi Tivolija nasul kar 27 točk. Že večkrat pa smo ponovili, da so rdeča nit sestave naše ekipe slovenski igralci. Trudimo se, da bi pripeljali čim več košarkarjev, ki nosijo dres slovenske reprezentance. To so namreč fantje, ki s srcem in dušo igrajo pred domačimi navijači, družino in prijatelji.Codiju je pogodba potekla s koncem sezone 2019/20. Vemo, da želi narediti korak naprej v karieri in v prihodnji sezoni zaigrati na višji ravni. Verjamem, da ga bomo spremljali v enem od evroligaških moštev, morda pa tudi v eni izmed ekip, ki se bodo borile za naslov prvaka v evropskem pokalu. Codiju se seveda iskreno zahvaljujemo za vse, kar je v minuli sezoni prikazal v dresu Cedevite Olimpije. Za njim je odlična sezona, tudi njegov odnos na vseh področjih je bil zelo dober. Želimo mu vso srečo v nadaljevanju kariere.Z njim imamo možnost podaljšanja oziroma prekinitve pogodbe po koncu sezone. Zato bomo, v odvisnosti od višine našega klubskega proračuna, videli, če ga bomo imeli tudi v prihodnji sezoni priložnost spremljati v dresu našega moštva.Tudi z njim se pogovarjamo o prekinitvi pogodbe. Menimo, da Petar potrebuje sredino, v kateri bo lahko več minut preživel na parketu. Na tej točki njegove kariere je igranje zelo pomembno, mi pa imamo položaj, na katerem igra on, lepo zapolnjen, zato mu visoke minutaže ne bi mogli zagotoviti.Mlajši Simonović se je lepo razvijal pri Megi Bemaxu, s katerim smo se lani dogovorili za dveletno posojo. Marko ne skriva želje po tem, da se že v prihodnji sezoni preizkusi v ligi NBA, zato se je tudi prijavil na nabor. Tudi mi mu seveda želimo vso srečo, če ne bo izbran, pa se bomo z vodilnimi možmi Mege Bemaxa pogovorili o opciji, da bi ga znova priključili Cedeviti Olimpiji.Kot posojen košarkar je igral v domači Ukrajini, a imel kar nekaj težav s poškodbami. Poleti bomo imeli čas, da vidimo, kaj bomo storili z njim, se nam pa nikamor ne mudi. Ob tem je potrebno dodati, da je Sanon pred kratkim obnovil poškodbo, ki ga je pestila v lepem delu minule sezone. V sredo je že prestal operacijo, okrevanje pa bo znova dolgotrajno.Z njim smo prekinili pogodbo. Že na avgustovske priprave je prišel poškodovan, poškodbo pa je staknil dan pred začetkom treningov. Prav ta poškodba mu je nato zaznamovala celotno sezono. Davidu seveda želimo vso srečo pri okrevanju in da bi se čim prej zdrav vrnil na parket.Zavedati se moramo, da je pandemija koronavirusa vplivala in še vedno vpliva na čisto vse segmente našega življenja. To bodo morali imeti v mislih vsi, ki spremljajo Cedevito Olimpijo, ko bodo govorili o pričakovanjih za novo sezono. Mi o tem še ne želimo govoriti, saj se je sezona 2019/20 šele dobro končala. Ostajamo ambiciozni, toda ambicije bodo skladne s proračunom, ki ga bomo imeli na voljo za sestavo članskega moštva. Počakati moramo, da se življenje normalizira, in ko bomo vedeli vse, kaj in kako, bomo lahko objektivno povedali kaj več o ciljih in naših ambicijah za prihajajočo sezono.