Vrag je odnesel šalo, Durant in Dončić nestrpno grizeta nohte

Zvezdnik Houstona Kevin Durant se bliža tretji obletnici zadnje zmage v končnici in s klopi spremlja, kako mlada ekipa Houstona pred njegovimi očmi napreduje in povzroča vedno večje težave Los Angeles Lakers. Z zmago v Kaliforniji so izsilili šesto tekmo v domači dvorani, kjer bo občinstvo zagotovo glasno, tudi takrat pa ne bodo mogli računati na pomoč prvega strelca. Daljša serija je dobra novica za Luko Dončića, drugi krog končnice se pred ponedeljkom ne bo začel.

Dvoboj, v katerem Los Angeles lahko dokonča delo v seriji, Houston pa izsili odločilno sedmo tekmo, bo v soboto ob 3.30 zjutraj. Durant je še pred odhodom v Kalifornijo za peto tekmo potihem upal, da se bo lahko kmalu vrnil na parket, viri blizu moštva iz Houstona pa so potrdili, da je zdaj odpisan tudi za šesto tekmo serije. Igral je le na drugi, tudi takrat pa je Houston izgubil.

Duranta muči odrgnina kosti v gležnju, časovnica okrevanja je postavljena pri dveh tedni, zato bi morda lahko bil nared za odločilno sedmo tekmo, če bo do nje seveda prišlo. »To je vprašanje za mlajše v slačilnici, vprašajte njih, če čutijo pritisk. Zunanji faktorji nimajo nobenega vpliva, tekme se dobivajo in izgubljajo med štirimi črtami,« je bil nekoliko odrezav LeBron James, ki si je najbrž želel krajše serije in nekaj več počitka, tako pa bo moral 48 ur po porazu znova v boj.

Po dveh slabih tekmah podpornega osebja je znova čas, da pri Los Angelesu Marcus Smart, Luke Kennard ali morda celo Jake LaRavia stopijo v ospredje in prevzamejo del bremena, ki počiva na ramenih veterana. Austin Reaves je igral po principu toplo-hladno, a bo že na naslednji tekmi zagotovo boljši, potem ko je prestal debi po daljši odsotnosti.

»Zdaj smo pravo moštvo, ki je z debaklom v končnici tretje tekme odraslo. Zdaj se ne bojimo nikogar,« veteranom v Los Angelesu sporočajo Jabari Smith in soigralci iz Houstona. Besedni boj je lažji del naloge, potrditi ga bodo morali tudi pod obročem.