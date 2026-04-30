Košarka

Vrag je odnesel šalo, Durant in Dončić nestrpno grizeta nohte

Zvezdnik Houstona Kevin Durant bo izpustil tudi šesto tekmo v seriji z Los Angelesom, poškodba gležnja je še vedno prehuda. A Rakete zmagujejo tudi brez njega.
Luka Dončić je poraz soigralcev pospremil s klopi, enako kot na drugi strani Kevin Durant zmago. Oba bosta izpustila šesto tekmo serije. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
Nejc Grilc
30. 4. 2026 | 15:40
30. 4. 2026 | 17:23
3:55
A+A-

Zvezdnik Houstona Kevin Durant se bliža tretji obletnici zadnje zmage v končnici in s klopi spremlja, kako mlada ekipa Houstona pred njegovimi očmi napreduje in povzroča vedno večje težave Los Angeles Lakers. Z zmago v Kaliforniji so izsilili šesto tekmo v domači dvorani, kjer bo občinstvo zagotovo glasno, tudi takrat pa ne bodo mogli računati na pomoč prvega strelca. Daljša serija je dobra novica za Luko Dončića, drugi krog končnice se pred ponedeljkom ne bo začel.

image_alt
Dobro za Dončića, slabo za živce: Los Angeles bo ta teden še igral

Dvoboj, v katerem Los Angeles lahko dokonča delo v seriji, Houston pa izsili odločilno sedmo tekmo, bo v soboto ob 3.30 zjutraj. Durant je še pred odhodom v Kalifornijo za peto tekmo potihem upal, da se bo lahko kmalu vrnil na parket, viri blizu moštva iz Houstona pa so potrdili, da je zdaj odpisan tudi za šesto tekmo serije. Igral je le na drugi, tudi takrat pa je Houston izgubil.

Duranta muči odrgnina kosti v gležnju, časovnica okrevanja je postavljena pri dveh tedni, zato bi morda lahko bil nared za odločilno sedmo tekmo, če bo do nje seveda prišlo. »To je vprašanje za mlajše v slačilnici, vprašajte njih, če čutijo pritisk. Zunanji faktorji nimajo nobenega vpliva, tekme se dobivajo in izgubljajo med štirimi črtami,« je bil nekoliko odrezav LeBron James, ki si je najbrž želel krajše serije in nekaj več počitka, tako pa bo moral 48 ur po porazu znova v boj.

Po dveh slabih tekmah podpornega osebja je znova čas, da pri Los Angelesu Marcus Smart, Luke Kennard ali morda celo Jake LaRavia stopijo v ospredje in prevzamejo del bremena, ki počiva na ramenih veterana. Austin Reaves je igral po principu toplo-hladno, a bo že na naslednji tekmi zagotovo boljši, potem ko je prestal debi po daljši odsotnosti.

»Zdaj smo pravo moštvo, ki je z debaklom v končnici tretje tekme odraslo. Zdaj se ne bojimo nikogar,« veteranom v Los Angelesu sporočajo Jabari Smith in soigralci iz Houstona. Besedni boj je lažji del naloge, potrditi ga bodo morali tudi pod obročem.

Tekma Datum Ura/rezultat Kraj
LA Lakers - Houston Rockets 19. april 107:98 Los Angeles
LA Lakers - Houston Rockets 22. april 101:94 Los Angeles
Houston Rockets - LA Lakers 25. april 108:112 Houston
Houston Rockets - LA Lakers 27. april 115:96 Houston
LA Lakers - Houston Rockets 29. april 93:99 Los Angeles
Houston Rockets - LA Lakers 2. maj 3.30 Houston
LA Lakers - Houston Rockets 4. maj še ni znana Los Angeles

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Dobro za Dončića, slabo za živce: Los Angeles bo ta teden še igral

Košarkarji Los Angeles Lakers so na peti tekmi pred domačimi navijači izgubili s Houstonom s 93:99 in serijo podaljšali vsaj na šest tekem.
Nejc Grilc 30. 4. 2026 | 07:01
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Zvezdnik ob Dončiću odkril, zakaj ne bo pozabil na leto 2021

LeBron James se nikakor ne uspe izogniti primerjavam z Michaelom Jordanom, ki so po njegovem neupravičene in predvsem brezpredmetne.
29. 4. 2026 | 18:14
Preberite več
Šport  |  Košarka
Luka Dončić

Sprememba v Dončićevi zasebni zgodbi dobra novica tudi za navijače

Ameriški mediji poročajo o novem razvoju v zasebni zgodbi slovenskega zvezdnika.
Blaž Potočnik 29. 4. 2026 | 15:40
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Nasprotujoči pogledi v Los Angelesu: kdo ima prav glede Dončića?

Košarkarji Houstona se bodo tudi na peti tekmi z Los Angeles Lakers pomerili brez Kevina Duranta, ki ni okreval po poškodbi.
Nejc Grilc 29. 4. 2026 | 09:10
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Črna kronika

Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
27. 4. 2026 | 15:48
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Uprava za varno hrano

Nov umik alkoholnega izdelka, ponuja ga več trgovin

V alkoholni pijači slovenskega proizvajalca so ugotovili preseženo najvišjo dovoljeno vsebnost beta-azarona.
29. 4. 2026 | 18:22
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Nekdanji ukrajinski poveljnik: Rusijo bo premagala nova sila

General Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek spreminja naravo vojne.
Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 13:35
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPOMLADANSKI ODKLOP

Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Ferplej

Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Druga kariera

Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Krožno gospodarstvo

Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Gradbeništvo

Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Romandiji

Neumorni Pogačar je tudi šprinter št. 1, Roglič se je poslovil

Slovenski as se v Romandiji že poigrava s tekmeci, v 2. etapi je dobil šprint razredčene skupine in ponosno vzdignil v zrak dva prsta za drugo zmago.
Nejc Grilc 30. 4. 2026 | 17:44
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Volitve 2026

Janša pošilja izhodišča za koalicijo: prejem potrdili le Demokrati

Prvak SDS še vedno zatrjuje, da ni opravljal neuradnih pogovorov o oblikovanju nove vlade.
30. 4. 2026 | 17:19
Preberite več
Novice  |  Svet
Umetnost

Nov Banksyjev kip v središču Londona, katerega obraz zakriva zastava

Banksy je zaslovel po svetu z odmevnimi in pogosto kontroverznimi deli, vendar so bila vsa njegova najnovejša dela ustvarjena v Londonu.
30. 4. 2026 | 16:55
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Uprava za varno hrano

Nov odpoklic izdelka: liker s Titom in petokrako na etiketi neprimeren

Tudi v tem alkoholnem izdelku je ugotovljena presežena najvišja dovoljena vsebnost beta-azarona.
30. 4. 2026 | 16:35
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Slovo

Umrl je John Craig Venter, dekodiral je človeški genom

Igral je ključno vlogo pri sekvencioniranju človeškega genoma in rojstvu sintetične biologije.
30. 4. 2026 | 16:00
Preberite več
