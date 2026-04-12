Črno-belo slavje v Stožicah

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli sedmi zaporedni poraz v vseh tekmovanjih. V 7. kolu lige ABA so pred več kot 6000 gledalci v Stožicah morali priznati premoč Partizanu, ki je bil boljši s 85:79.

Poraz za Ljubljančane ni kritičen, saj kolo pred koncem skupinskega dela ne morejo več izboljšati ali izgubiti 6. mesta v skupini za prvaka. V četrtfinalu na dve zmagi, ki se bo začel med 8. in 10. majem, se bodo pomerili s tretjeuvrščeno ekipo, torej Budućnostjo ali Crveno zvezdo.

Cedevita Olimpija: Partizan 79:85 (57:60, 40:40, 19:15) Dvorana Stožice, gledalcev 6123, sodniki Obrknežević (Srb), Petek (Slo), Radojković (Hrv). Cedevita Olimpija: Stewart 13 (2:2), Gibson 25 (8:8), Radović 6, Nikolić 7 (2:2), Houindo 2, Blažič 2 (2:2), Hurt 10 (2:2), Škara 6, Kennedy 8. Partizan: Jones 15 (6:8), Milton 21 (4:5), Osetkowski 4 (1:2), Pokuševski 4 (2:2), Brown 12 (7:7), Bonga 4 (2:2), Lakić 6, Jekiri 12 (2:4), Fernando 7 (5:7).



Partizan na drugi strani se bo do zadnjega trenutka boril za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji, zato je bil v Ljubljani dovolj motiviran, da je v zadnji četrtini strl odpor domačih in v zaključku zadržal nalet Cedevite Olimpije, ki se je približala na štiri točke zaostanka.

Pri Ljubljančanih, ki so dobili skok (35:32), met za tri točke (11:8), vendar imeli slabši met iz igre (38,3%:44,4%) in naredili več osebnih napak (30:22), je izstopal Umoja Gibson s 25 točkami (trojke 5:6). Trinajst točk je dodal DJ Stewart (6 skokov), 10 pa Matthew Hurt (6 skokov, 4 asistence).

Cedevita Olimpija bo skušala enomesečni negativni niz prekiniti v zadnjem kolu, v nedeljo 19. aprila v tivolski dvorani, ko bo gostila Igokeo.