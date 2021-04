Črno goro so končno zapustili nasmejani, na vrsti je Crvena zvezda

Košarkarjem Cedevite Olimpije se je smejalo do ušes po zmagi v Baru. FOTO: ABA

Na polfinale čakajo deset let

V minulih tednih so razmere v ligi ABA marsikoga spomnile na leto 2013, ko je Igokea osvojila prvo mesto v rednem delu sezone in sprožila ad hoc spremembo meril za uvrščanje v evroligo, druge na lansko bitko med Cedevito Olimpijo in Mornarjem za uvrstitev v končnico, ki ni dobila epiloga zaradi izbruha koronavirusa. Nekaj odgovorov pa je zato ponudila minula nedelja. Ljubljančani so se močno približali polfinalu in tudi vrnitvi na širšo mednarodno sceno, bodisi v evropskem pokalu bodisi celo evroligi prvič po sezoni 2012/13.V nedeljo je Cedevita Olimpija ubila več muh na en mah. Oddolžila se je Mornarju in se z njim izenačila po številu zmag, hkrati pa je tekmeca ugnala z višjo prednostjo (81:71) kot ob decembrskem porazu v Stožicah. Ker mora odigrati še štiri tekme od skupno 26 (dve s Crveno zvezdo, po eno s Cibono in Mego), moštvo iz Bara pa le dve z Budućnostjo in Igokeo, se ji mesto v končnici skorajda ne more ogniti.Na roke ji je šla tudi zmaga Crvene zvezde proti Igokei, saj bi se lahko ob sredinem in nedeljskem soočenju z Beograjčani zgodilo marsikaj, če bi bila ogrožena njihova uvrstitev v elitno četverico. Rdeče-beli iz srbske metropole so se namreč povsem udomačili v evroligi, v kateri so v zadnjih osmih letih izpustili le sezono 2018/19 zaradi prebliska Budućnosti, in se ji zlepa ne bodo odpovedali. Ne nazadnje tudi iz leta v leto najlažje zberejo vsaj 5,4 milijona evrov letnega proračuna, kolikor poleg naslova regionalnega prvaka, primerne infrastrukture in drugih pogojev zahteva pravilnik evrolige za prijavo.V preostanku lige ABA lahko le veliko presenečenje prepreči končnico z Budućnostjo, Crveno zvezdo, Igokeo in Cedevito Olimpijo, v kateri se bodo moštva v polfinalu pomerila do dveh zmag, v finalu pa do treh. Trenutna lestvica je sicer zelo nepregledna, saj so nastopajoči odigrali od 22 do 25 tekem, vlogi prvega nosilca pa je najbližje Budućnost. Do konca rednega dela bo pričakala Igokeo, gostovala pri Mornarju in brez boja dobila dve točki za neodigrani dvoboj s Koprom Primorsko, hkrati pa ima prednost pri primerjavi z vsemi neposrednimi tekmeci.Od članov top 5 ji je edini poraz doslej zadala Cedevita Olimpija, ki pa ima slabšo razliko v koših v medsebojnih soočenjih. Po enkrat so Ljubljančani ugnali tudi Igokeo in Mornar, a z boljšo bero pri interni primerjavi, in če bi upoštevali le tekme moštev iz zgornje peterice, bi dobili vrstni red, ki pove marsikaj o razmerju moči med njimi: Budućnost 5:1, Crvena zvezda 3:2, Cedevita Olimpija in Igokea po 3:3, Mornar 1:5.Dva dvoboja Cedevite Olimpije s Crveno zvezdo – prvi že v sredo ob 18. uri v Beogradu – bosta pomagala presekati nepreglednost razpredelnice in Ljubljančanom morda že prinesla prvo uvrstitev med elitno četverico po letu 2011. Takrat je lep vrhunec dosegla tudi Krka z osvojitvijo tretjega mesta, v zadnjih sezonah pa so slovenskim moštvom pripadla manj ugledne vloge: leta 2016 je bil zadnji šentjurski Tajfun, leto dni pozneje Krka, leta 2019 Petrol Olimpija, ob lanski prekinitvi Krka ...Letos je zadnja Koper Primorska, za obstanek pa se vnovič bori tudi Krka, ki si bo v bitkah s Splitom in Crveno zvezdo v domači dvorani ter FMP v gosteh poskusila ogniti kvalifikacijam s podprvakom 2. lige ABA.