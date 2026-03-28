Črno obdobje in peti zaporedni poraz Cedevite Olimpije

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 5. krogu skupine za prvaka lige Aba izgubili s Cluj-Napoco z 72:84 (11:19, 35:42, 52:69). Ljubljanski klub je doživel peti zaporedni poraz, drugega v štirih dneh proti romunskemu predstavniku v ligi Aba iz Cluj-Napoce, ki je tako skočil na peto mesto skupine za prvaka in Ljubljančane potisnil na šesto.

Po izpadu iz evropskega pokala Cedevita Olimpija še ni dvignila glave. V sredo se je Romunom dobro upirala in izgubila za tri točke, tokrat v Stožicah pa je bila brez možnosti za uspeh. Gostje so vodili od prve do zadnje minute, tik pred koncem tretje četrtine tudi z 21 točkami razlike.

Trener Zvezdan Mitrović je imel le enega razpoloženega posameznika, Umojo Gibsona, ki je 20 od svojih 24 točk dosegel v prvem polčasu, ostali igralci pa so odigrali podpovprečno. Do dvomestnega števila točk je prišel le Aleksej Nikolić (10 točk, met 2:8).

Ljubljanski klub je pred tekmo sporočil, da je Žiga Daneu utrpel zlom kosti v stopalu, zato bo moral na operacijo in bo predčasno končal sezono. Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo v ligi Aba igrala 4. aprila v Sarajevu proti Dubaju, zadnji dve v skupini za prvaka pa doma s Partizanom (12. 4.) in Igokeo (19. 4.). Začetek četrtfinala je predviden za drugi vikend v maju.