Čudežni Francoz je v Dallasu vzel stvari v svoje roke

Košarkarji San Antonia so uspešno začeli novo sezono severnoameriške lige NBA. V teksaškem obračunu so s 125:92 v gosteh zanesljivo ugnali Dallas, nekdanje moštvo slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Pri ostrogah je bil neustavljiv Victor Wembanyama, ki je dosegel 40 točk.

Mladi francoski center je iz igre zadel 15 od 21 metov, 40 točkam pa je dodal še 15 skokov in tri blokade. Stephon Castle je dodal 22 točk, medtem ko je pri Dallasu prav tako 22 točk vključno s 13 skoki dosegel Anthony Davis (7/22 iz igre).

V Dallasu so prvič v rednem delu pozdravili tudi zelo opevanega novinca Cooperja Flagga, ki pa je ob slabšem metu iz igre (4/13) dosegel deset točk in pobral še deset skokov. Dallas zaradi hude poškodbe kolena iz prejšnje sezone vsaj do januarja ne bo mogel računati na Kyrieja Irvinga.

V dvoboju dveh pred sezono izpostavljenih moštev na vzhodu je proti Clevelandu slavili New York. V napadu za kratkohlačnike vsaj pri metu iz igre nista blestela (skupaj 10/30) Jalen Brunson s 23 in Karl Anthony-Towns z 19 točkami, je pa OG Anunoby na koncu pomagal s 24 točkami in 14 skoki.

Pri Clevelandu je izstopal Donovan Mitchell z 31 točkami, a je zadel le dva od devetih poskusov za tri točke.

Vj Edgecombe je po slavnem Wiltu Chamberlainu dosegel največ točk oib svoji prvi tekmi v ligi NBA. FOTO: Bill Streicher/Imagn Images Via Reuters Connect

Novinec zasijal kot Wilt Chamberlain

Krvniki Los Angeles Lakers v prejšnji končnici Minnesota Timberwolves so se morali za zmago proti Portlandus močno potruditi.

Anthony Edwards (41 točk) je ob koncu prevzel odgovornost, pri čemer je njegovo moštvo v zadnji četrtini izničilo osem točk zaostanka pri 95:103 in na koncu slavilo s 118:114. Pri Portlandu zaradi dolgotrajne poškodbe najbrž celotno sezono ne bo Damiana Lillarda, ki se je vrnil v franšizo, kjer si je ustvaril ime.

Prav Minnesota bo v noči s petka na soboto naslednji tekmec jezernikov, za katere igra Dončić. Slovenski as je prejšnjo noč ob porazu proti Golden Statu dosegel 43 točk.

V Bostonu je v tesnem dvoboju Philadelphia ugnala kelte s 117:116, potem ko je dva meta za zmago zgrešil Payton Pritchard.

Ob 40 točkah, ki jih je ob zmagi 76ers dosegel Tyrese Maxey, je slavo požel tudi novinec VJ Edgecombe. Slednji je s 34 točkami dosegel največ točk ob prvencu v NBA po slovitem Wiltu Chamberlainu, ki je ob debiju leta 1959 dosegel 43 točk.

Na igrišče se je tekmovalno vrnil tudi Joel Embiid. Najkoristnejši igralec sezone 2022/23 je v 20 minutah za Philadelphio dosegel štiri točke ob šestih skokih.

Prav tako nekdanji MVP James Harden (2017/18) pa s svojimi zvezdniškimi Los Angeles Clippers ni strl Utah Jazzha (108:129).

Harden je dosegel 15 točk in 11 asistenc, a ni imel rešitve za razpoložene tekmece. Vsega deset točk je prispeval Kawhi Leonard, ob debiju v dresu Clippers ni blestel niti Chris Paul (4 točke). Walker Kessler je za Utah ob vseh sedmih zadetih metih iz igre dosegel 22 točk, devet skokov in štiri blokade.

Giannis Antetokounmpo je takoj stopil na plin. FOTO: Patrick Mcdermott Getty Images Via AFP

Neustavljiva grška pošast

Dvakratni najkoristnejši igralec (2019, 2020) Giannis Antetokounmpo je bil jeziček na tehtnici ob zmagi Milwaukee Bucks proti Washington Wizards s 133:120. Izjemni Grk je dosegel 37 točk in 14 skokov, iz igre pa je zadel 16 od 26 metov.

Ob zmagi letos povsem prenovljenih Phoenix Suns proti prav tako precej osveženim Sacramento Kings je Devin Booker dosegel 31 točk, Zach LaVine pa za poraženo moštvo eno manj.

V zanimivem spopadu Memphisa in New Orleansa je prvi slavil s 128:122. Ja Morant (13/20 iz igre) je za zmagovito moštvo dosegel 35 točk, po dolgem času pa je bolje fizično pripravljeni Zion Williamson na koncu za pelikane dosegel 27 točk ob devetih skokih.

Do zmag so ponoči prišli tudi Chalrotte Hornets proti Brooklyn Nets (136:117), Orlando Magic proti Miami Heat (125:121), Toronto Raptors proti Atlanta Hawks (138:118) ter Chicago Bulls proti Detroit Pistons (115:111).