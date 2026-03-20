Dončić z drugega planeta: v slabih 40 minutah dosegel neverjetno število točk

Los Angeles Lakers so trenutno najbolj vroča ekipa v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Jezerniki so v Miamiju dosegli osmo zmago v nizu, blestel pa je slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je v 37:36 minute dosegel kar 60 točk, sedem skokov, tri asistence in ukradel pet žog. Kalifornijska zasedba je na Floridi slavila s 134:126.

Poleg neustavljivega Ljubljančana, trenutno vodilnega strelca v ligi NBA, se je izkazal tudi LeBron James. Enainštiridesetletni »kralj James« je izenačil rekord po številu odigranih tekem v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, ki je bil doslej v lasti že upokojenega igralca Bostona Roberta Parisha iz leta 1997 (oba sta v rednem delu odigrala po 1611 tekem, opomba STA), rekorden mejnik pa je začinil s trojnim dvojčkom - 19 točkami, 15 skoki in 10 asistencami.

Prvo ime kalifornijske ekipe na Floridi je bil vendarle Dončić, ki je na osmi zaporedni tekmi dosegel več kot 30 točk, na zadnjih petih pa drugič presegel mejo 50 točk. Na tekmi v Miamiju je doslej izenačil svoj drugi najboljši strelski izkupiček iz dvoboja proti New Yorku 2022, njegov točkovni rekord pa je 73 točk, ki ga je dosegel na dvoboju proti Atlanti leta 2024.

Prav tako je bila to prva tekma, na kateri je košarkar Los Angeles Lakers dosegel 60 točk, po 13. aprilu 2016, ko je zadnjič v dresu jezernikov igral pokojni Kobe Bryant.

»Res ne vem, kako mi je uspelo, saj sem bil zelo utrujen. A vse skupaj je samo dokaz tega, da smo izjemna ekipa. V prvem polčasu smo bili slabi, a smo se vrnili ter dosegli odmevno zmago. Naš niz je zeloimpresiven. Zdi se mi, da mi v zadnjem obdobju zelo gre met z razdalje,« je po tekmi povedal slovenski zvezdnik.

Dončićev met iz igre proti Miamiju je znašal 18-30, od tega za tri točke 9-17, zadel pa je 15 od 19 prostih metov. Los Angeles Lakers so z razmerjem zmag in porazov 45-25 na visokem tretjem mestu v zahodni konferenci, pred njimi so le branilci naslova Oklahoma City Thunder (55-15) in San Antonio Spurs (52-18). Jezernike naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri Orlandu.