Čudno poletje zvezdnika: kung fu v veganskem templju, obrita glava in Mao Zedong

Victor Wembanyama je šele dobro začel svojo kariero v ligi NBA, odigral je sezono in pol, preden je moral na prisilni počitek zaradi krvnih strdkov, a že sodi med najboljše košarkarje na svetu. Kar 221 centimetrov visoki Francoz je najboljši obrambni igralec v ligi, tudi v napadu pa počasi spoznava, da ga je skoraj nemogoče ustaviti.

To poletje je naredil še korak dlje, treniral je z dvema od najboljših visokih igralcev v zgodovini lige NBA, trikov pod košem sta ga učila Kevin Garnet in Hakeem Olajuwon. Dobršen del poletja pa je Wembanyama preživel na Kitajskem, kjer je med drugim treniral kung fu, se učil osnov budizma in se slikal s portretom Maa Zedonga.

»Želel sem izkušnjo, ki bi bila kar najbolj oddaljena od tega, kar občutim pri košarki, da se moje telo nauči nekaj novega. Bil sem izoliran v veganskem templju, kjer smo cele dni trenirali kung fu, moral sem se izmuzniti ven, da sem dobil malo mesa. Naši obroki so bili sestavljeni iz riževih rezancev in bučk,« je pojasnil Wemby, ki je za vzdrževanje tekmovalne teže pri 221 centimetrih potreboval malo večji vnos proteinov od menihov v templju.

Na družbenih omrežjih je poleti Wembanyama večkrat osupnil, obril si je glavo in se tudi z izgledom pridružil budističnim menihom, najbolj čudna ali pa nenavadna pa je bila fotografija, na kateri pozira ob portretu dolgoletnega kitajskega voditelja Maa Zedonga.

Kako koristne bodo pridobljene izkušnje Francoza v ligi NBA, bomo izvedeli čez mesec dni, jasno pa je, da je Wemby zdrav in da se v svoji koži počuti zelo dobro. V San Antoniu si letos z njim obetajo lov na mesta, ki vodijo v končnico.