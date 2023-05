Curry sam zmlel Kralje in jin nasul rekordnih 50 točk

Košarkarji Golden Stata, prvaki severnoameriške lige NBA, so se po sinočnji zmagi v odločilni sedmi tekmi v seriji na štiri zmage proti Sacramentu s 120:100 uvrstili v drugi krog končnice oz. konferenčni polfinale na zahodu. Blestel je Stephen Curry, ki je dosegel rekordnih 50 točk na sedmi tekmi končnice.

To je največ točk, kar jih je Curry dosegel na eni tekmi končnice v svoji karieri. Prav tako je prvi zvezdnik bojevnikov postavil rekord doseženih točk na odločilni, sedmi tekmi v končnici. Pred tem je največ točk na takšni tekmi zbral njegov nekdanji soigralec Kevin Durant, ko je leta 2021 za Brooklyn proti Milwaukeeju dosegel 48 točk.

Pri kraljih je Domantas Sabonis dosegel 22 točk

»Želel sem samo priti na igrišče in iskati strele zgodaj na začetku ter spodbuditi svoje soigralce skozi tekmo. Ampak ko iščem strele, se to nam običajno obrestuje,« je po tekmi dejal 35-letni štirikratni prvak NBA.

Curry je zadel 20 od svojih 38 metov, od tega sedem trojk. Izkazal se je še Kevon Looney, ki je vpisal 21 skokov poleg 11 točk. Andrew Wiggins je prispeval 17 točk, Klay Thompson pa 16. »Šlo je za to, da smo bili agresivni. Dobil sem 38 metov z razlogom. Začeli smo opažati, kje so luknje in sem tam lahko izjemno agresiven ter to je delovalo,« je še dodal Curry.

Pri kraljih je Domantas Sabonis dosegel 22 točk, osem skokov in sedem podaj, De'Aaron Fox, ki je tretjo tekmo igral z zlomljenim prstom na roki, pa je zmogel 16 točk. Golden State je serijo začel s porazoma in zaostankom 0:2, toda bojevniki so se na poti do ubranitve naslova pobrali in postali prvi aktualni prvaki v zgodovini, ki so napredovali po dveh uvodnih porazih v seriji.

Stephen Curry je priredil uspešen večer navijačem. FOTO: Ezra Shaw/AFP

V konferenčnem polfinalu se bo Golden State pomeril z Los Angeles Lakers. Jezerniki so v prvem krogu odpravili Memphis Grizzlies s 4:2 v zmagah. Na vzhodu sta prvo tekmo konferenčnega polfinala odigrala Miami in New York. Uspešnejša je bila gostujoča ekipa iz Miamija, ki je zmagala s 108:101 in povedla z 1:0.

Jimmy Butler je dosegel 25 točk in 11 skokov, a je nato utrpel tudi poškodbo desnega gležnja pet minut pred koncem dvoboja. Zaenkrat še ni znano, kako huda je poškodba glavnega zvezdnika pri vročici. Za Miami je 20 točk dodal Gabe Vincent, Bam Adebayo 16, Kyle Lowry pa 18 s klopi. Pri New Yorku je RJ Barret vpisal 26 točk, Jalen Brunson pa 25.