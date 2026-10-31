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Košarka

Curry spravil Dončića na tla, Golden State nato spisal zgodovinski preobrat

Slovenski superzvezdnik je silovito odprl tekmo, toda večer se je za Lakers razvil povsem drugače, kot je kazalo po uvodnih minutah.
Luka Dončić in Stephen Curry sta bila osrednja junaka obračuna, vsak na svoji strani. FOTO: Kelley L Cox/Reuters Connect
Galerija
Luka Dončić in Stephen Curry sta bila osrednja junaka obračuna, vsak na svoji strani. FOTO: Kelley L Cox/Reuters Connect
B. P.
31. 10. 2026 | 07:24
31. 10. 2026 | 07:28
6:42
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Luka Dončić se je po tekmi premora vrnil na parket izredno razigran in uprizoril novo izjemno predstavo, toda sanjski začetek slovenskega zvezdnika na koncu ni bil dovolj. Los Angeles Lakers so proti Golden Statu vodili že za 25 točk, nato pa doživeli popoln preobrat in izgubili s 95:112.

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Luka Dončić, 900.000 stanovanj, na mizi pa kalašnikovke

Dončić je obračun končal s 37 točkami, sedmimi skoki in petimi podajami, kar 21 pa jih je dosegel že v prvi četrtini. Takrat je sam presegel celoten Golden State, ki je v uvodnih 12 minutah zmogel le 15 točk.

Slovenski reprezentant je pred tem zaradi bolečin v hrbtu iz previdnosti izpustil tekmo proti Los Angeles Clippers, ob vrnitvi pa od prve minute pokazal, da so težave očitno že za njim.

Dončić takoj odgovoril Lendeborgu

Dodatno iskrico je obračunu dajalo nadaljevanje dvoboja med Dončićem in novincem Golden Stata Yaxelom Lendeborgom.

Moštvi sta se srečali že na uvodni tekmi sezone, ko so Lakers visoko slavili s 127:105, Lendeborg pa je po tekmi dvignil precej prahu z izjavo, da je zaradi Dončićevega pritoževanja nad sodniki in izsiljevanja prekrškov do Slovenca »izgubil vse spoštovanje«.

Dončić njegovih besed očitno ni pozabil.

Že v prvem napadu Lakers se je znašel prav pred 23-letnim novincem, čez njega zadel trojko in mu nato namenil še nekaj besed.

To je bil šele začetek. Dončić je v prvi četrtini dosegel kar 21 točk, zadel pet trojk, ob tem pa zbral še pet podaj, tri skoke, dve ukradeni žogi in blokado.

Po uvodnih 12 minutah so Lakers vodili z neverjetnih 38:15, na začetku druge četrtine pa prednost povečali še na 25 točk. Zdelo se je, da Golden Statu grozi nov visok poraz, da o kakšni revanši tokrat pač ni mogoče govoriti in da je Dončić preprosto predober.

Povsem drugačna zgodba je bila pri Lendeborgu. V prvem polčasu je dosegel le dve točki, sprožil vsega en met, izgubil kar pet žog in napravil tri osebne napake.

Za novinca, ki je na prvih petih tekmah sezone v povprečju dosegal 22,6 točke in 9,2 skoka, je bil to precejšen padec. Na prejšnjih dveh obračunih proti Denverju in Minnesoti je skupaj dosegel kar 57 točk in zbral 21 skokov, proti Dončiću in Lakers pa nikakor ni našel svojega ritma. Po odmoru je večji del naloge pri pokrivanju Dončića prevzel Draymond Green.

Prednost 25 točk izginila še pred polčasom

Nato se je tekma povsem obrnila na glavo.

Golden State je Dončićev počitek na začetku druge četrtine izkoristil z nizom 13:0, pomemben zagon s klopi pa je prinesel De'Anthony Melton. Prednost Lakers je začela hitro kopneti.

Domači so ob koncu polčasa še dodatno pritisnili. Stephen Curry in soigralci so ga zaključili z delnim izidom 16:2, ob odmoru pa je bilo na semaforju 53:53.

Golden State je tako drugo četrtino dobil z natanko enakim izidom 38:15, s kakršnim so Lakers dobili prvo.

Po odmoru so se gostje še enkrat pobrali. Dončić, Austin Reaves in Jake LaRavia so poskrbeli za niz 13:4, prednost Lakers pa je znova narasla na devet točk.

Toda tudi Golden State je imel pripravljen nov odgovor. Curry je z dvema trojkama držal domače v igri, Lakers pa so še enkrat pobegnili na 74:66. Takrat je sledil nov nalet Golden Stata, ki je z delnim izidom 12:4 izenačil na 78:78, ob koncu četrtine pa prvič na tekmi prevzel pobudo in v zadnjih 12 minut vstopil s petimi točkami prednosti.

Za enega najbolj odmevnih prizorov večera je poskrbel prav Curry. Ob Dončiću je z nenadno spremembo smeri slovenskega zvezdnika spravil na parket, si ustvaril prostor in zadel trojko.

Dončić mu je odgovoril že v naslednjem napadu s svojo trojko, toda pobuda se je vse bolj selila na stran Golden Stata.

Curry prevzel glavno vlogo

Tudi v zadnji četrtini je Golden State nadaljeval nalet, ki se je začel že ob koncu tretje, Lakers pa niso več našli odgovora. Ob Curryju je pomembne koše dosegal Brandin Podziemski, prednost domačih pa je hitro narasla na dvomestno.

Dončić je na drugi strani še skušal ohraniti Lakers v igri, toda gostje niso več zmogli sestaviti niza, s katerim bi se vrnili v tekmo. Dobro minuto pred koncem so pri Los Angelesu priznali poraz in na parket poslali rezerviste.

Golden State je na koncu slavil s 112:95 in prišel do tretje zaporedne zmage po treh porazih na začetku sezone.

Curry je obračun končal z 31 točkami in zadel kar osem trojk, Podziemski pa je dodal 21. Bojevniki so po katastrofalni prvi četrtini preostale tri dobili s kar 97:57.

Lendeborg dobil tekmo, Dončić pa osebni dvoboj

Dončić je bil s 37 točkami daleč najboljši strelec Lakers, še bolj zgovoren pa je podatek, kaj se je dogajalo, ko je bil na parketu. V njegovih 37 minutah so bili gostje od Golden Stata boljši za devet točk.

Precej manj pomoči je dobil od soigralcev. Reaves je sicer dosegel 21 točk, a ob tem izgubil kar osem žog, Walker Kessler pa je desetim točkam dodal 13 skokov in pet blokad.

Prav izgubljene žoge so Lakers drago stale. Nabrali so jih 22, Golden State pa je iz njihovih napak dosegel 27 točk. Gostje so ob tem iz igre zadeli le 40,2 odstotka metov, za tri pa 28,2 odstotka.

Še večja razlika se je pokazala na klopi. Rezervisti Golden Stata so Lakers prekosili s kar 50:7.

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Luka DončićGolden State WarriorsLos Angeles LakersLiga NBANBAStephen CurryYaxel LendeborgDe'Anthony MeltonAustin ReavesJake LaRaviaBrandin PodziemskiWalker Kessler

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