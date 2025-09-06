  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Čustveni predsednik po razkritju velike afere: Prevarali so me

    Lastnik LA Clippers Steve Ballmer zanika obtožbe o fiktivni pogodbi z zvezdnikom Kawhijem Leonardom. Medtem ko liga preiskuje, se Ballmer brani.
    V središču afere se je znašel lastnik moštva Los Angeles Clippers, Steve Ballmer. FOTO: Steven Bisig/Reuters
    Galerija
    V središču afere se je znašel lastnik moštva Los Angeles Clippers, Steve Ballmer. FOTO: Steven Bisig/Reuters
    Ž. U.
    6. 9. 2025 | 16:26
    6. 9. 2025 | 16:39
    5:33
    A+A-

    Odjeknila je ena večjih afer v zadnjih letih lige NBA. Ime, ki se z njo najtesneje povezuje, je Steve Ballmer, lastnik ekipe Los Angeles Clippers. Očitek je hud: klub naj bi prek sponzorskih in naložbenih aranžmajev zaobšel pravila omejitve plač.

    Iskra je preskočila po epizodi podkasta Pablo Torre Finds Out, ki je opisala domnevna dodatna izplačila Kawhiju Leonardu. Ballmer, eden najvplivnejših lastnikov v ligi, se je odzval čustveno: »Prevarali so me.«

    image_alt
    Dončićevi tekmeci pod preiskavo

    Ballmerjev ognjevit odziv: »Počutim se osramočenega«

    V obsežnem intervjuju za televizijo ESPN z novinarko Ramono Shelburne je vse obtožbe ostro zanikal in sebe postavil v vlogo žrtve.

    Steve Ballmer se na očitke odziva z besedami: »Prevarali so me«. FOTO: Brad Penner/Reuters
    Steve Ballmer se na očitke odziva z besedami: »Prevarali so me«. FOTO: Brad Penner/Reuters

    »To so ljudje, ki so zagrešili prevaro. Poglejte, prevarali so me. Prevarali so me. Vložil sem denar v te ljudi, ker sem mislil, da je vse pošteno, a so me prevarali,« je dejal vidno čustven Ballmer.

    Njegova plat zgodbe se glasi, da je v podjetje Aspiration, zagonsko podjetje s področja »zelenega bančništva«, vložil 50 milijonov dolarjev, s čimer je pridobil manj kot triodstotni delež, brez sedeža v upravi ali kakršnegakoli nadzora.

    Kot pojasnjuje The Athletic, so imeli Clippersi z istim podjetjem sklenjeno tudi 300-milijonsko partnerstvo, ki je vključevalo logotip na dresih.

    Ballmer trdi, da je vse posle z Leonardom in podjetjem sklenil ločeno. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
    Ballmer trdi, da je vse posle z Leonardom in podjetjem sklenil ločeno. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

    Ballmer trdi, da je vse posle z Leonardom in podjetjem Aspiration sklenil ločeno in v skladu s pravili. Šele po tem, ko je bila Leonardova nova, 173-milijonska pogodba s klubom že podpisana, naj bi ga iz podjetja Aspiration prosili za predstavitev Leonardu, kar pravila lige sicer dovoljujejo.

    »Našli smo celo elektronsko sporočilo s prvo predstavitvijo. Predstavitev je bila opravljena, nato pa so šli svojo pot … brez nas,« je za ESPN zatrdil Ballmer.

    image_alt
    Zaradi Dončića je LeBron vsak dan pokonci ob 5. uri zjutraj

    Priznal je, da se počuti »osramočenega in neumnega«, ker ni prepoznal, da posluje s prevaranti. Podjetje Aspiration je namreč kasneje bankrotiralo, njegov soustanovitelj Joe Sanberg pa je prejšnji mesec priznal krivdo za goljufijo v višini 248 milijonov dolarjev.

    Kawhiju Leonardu naj bi prek sponzorske pogodbe nakazali 28 milijonov dolarjev. FOTO: Sarah Stier/AFP
    Kawhiju Leonardu naj bi prek sponzorske pogodbe nakazali 28 milijonov dolarjev. FOTO: Sarah Stier/AFP

    Gora posrednih dokazov in dvomljivcev

    Kljub Ballmerjevim odločnim zanikanjem pa ostaja senca dvoma. Kot poroča NBC Sports, obstaja »obilo posrednih dokazov in naključij, ki jih je težko pojasniti«.

    Kasnejše poročanje spletne strani Boston Sports Journal je razkrilo, da naj bi Leonard poleg 28 milijonov prejel še za 20 milijonov dolarjev delniških opcij, s čimer se skupni znesek nevarno približa 50 milijonom, kolikor jih je v podjetje vložil Ballmer.

    Ključna podrobnost, ki jo izpostavljajo vsi mediji, pa je klavzula v Leonardovi pogodbi z Aspiration: veljavna je bila le, dokler je igral za Clipperse.

    Lastnik Clippersov Steve Ballmer je v intervjuju za ESPN vse obtožbe ostro zanikal. FOTO: Reuters/Usa Today Sports
    Lastnik Clippersov Steve Ballmer je v intervjuju za ESPN vse obtožbe ostro zanikal. FOTO: Reuters/Usa Today Sports

    Analitik Michael Rosenberg v svoji kolumni za Sports Illustrated sicer izraža dvom o Ballmerjevi krivdi.

    Sprašuje se, zakaj bi se klub zatekal k tako tvegani potezi, ko pa je Leonardu že tako ali tako ponudil več denarja, kot bi mu ga lahko katerakoli druga ekipa.

    »Če bi Ballmer kršil pravila, bi skrbel, da ga ne ujamejo, in bi rešil Aspiration, da bi se izognil javni preiskavi,« piše Rosenberg in namiguje, da je morda Ballmer tarča prevarantov, ne pa njihov sodelavec.

    Na Ballmerjevo stran se je v podkastu Pabla Torreja postavil tudi Mark Cuban, nekdanji šef Luke Dončića, ko je ta igral še pri Dallasu.

    FOTO: Jerome Miron/Reuters
    FOTO: Jerome Miron/Reuters

    Po njegovem mnenju bi bil Ballmer »najneumnejši človek na svetu«, če bi svoje najtemnejše skrivnosti zaupal skupini prevarantov.

    image_alt
    Dončić bi lahko v NBA združil moči z Jokićem in Antetokoumpom

    Liga NBA preiskuje, usoda Clippersov negotova

    To ni prvič, da se je Los Angeles Clippers znašel v središču pozornosti zaradi poslov z Kawhijem Leonardom. Že ob njegovem prihodu leta 2019 so se pojavili sumi, da je njegov tabor med pogajanji zahteval nedovoljene ugodnosti, a je liga po preiskavi ekipo oprostila.

    Tokrat so razkritja precej resnejša. NBA je nemudoma sprožila obsežno preiskavo, katere izsledki bodo odločilni za prihodnost kluba. Steve Ballmer je v pogovoru za ESPN poudaril, da pozdravlja delo preiskovalcev in da »Clippers nimajo česa skrivati«.

    Skupni znesek izplačila Leonardu se približuje 50 milijonom, kolikor jih je vložil Ballmer. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters
    Skupni znesek izplačila Leonardu se približuje 50 milijonom, kolikor jih je vložil Ballmer. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

    Možne posledice so težko predvidljive. Spomin na primer Minnesota Timberwolves iz leta 2000, ko je klub zaradi tajnega dogovora izgubil kar pet izborov v prvem krogu nabora, pa ponuja jasno opozorilo, kako strogo lahko liga ukrepa v podobnih primerih.

    image_alt
    Neprekosljivi Dončić obudil sanje o kolajni, tudi Italija je premagljiva

    V zraku ostaja ključno vprašanje: je Ballmer res le vlagatelj, ki so ga pretentali izkušeni prevaranti, ali pa je v želji po uspehu prestopil mejo dovoljenega? Odgovor bo dala preiskava, ki jo z napetostjo pričakujejo tako navijači kot tudi lastniki preostalih 29 moštev.

    Premium
