Daleč od favoritov, motiv več za Luko Dončića in Los Angeles Lakers

Lige NBA se bo začela konec tega meseca, projekcije o tem, kdo so favoriti, pa že vznemirjajo privržence košarke. Slovenski navijači Los Angeles Lakers in Luke Dončića, ki bo v novi sezoni nesporni vodja slavnega kalifornijskega moštva, ne kotirajo prav visoko, saj so jih »stavničarji« potisnili zunaj prve deseterice.

Projekcije pred začetkom sezone kažejo, da naj bi bila favorita San Antonio in Oklahoma, ki jima stavni trg pripisuje več kot 60 zmag. Prav ti moštvi sta imeli najboljši izkupiček že v minuli sezoni, nato pa sta se pomerili tudi v finalu zahodne konference. Novo sezono bosta odprli medsebojno.

Za njima je še šest tekmecev z napovedanim izkupičkom najmanj 50 zmag. Med njimi so trije predstavniki iz vzhodne konference: prvaki New York (53), Philadelphia (52,5) in Boston (51).

Na meji 50 zmag so še Houston (50,5), Denver (50) in Detroit (50), ki je bil lani najboljši na vzhodu. Cleveland in Toronto imata napoved pri 49,5 zmage. In kje so Dončićevi Lakers? Na prvem mestu po prvi deseterici, napovedujejo jim 47,5 zmage.

San Antonio s francoskim velikanom Victorjem Wembanyamo je ob Oklahomi prvi favorit, branilci naslova, kratkohlačniki, z MVP finala Jalenom Brunsonom so tretji. FOTO: Dustin Safranek/Imagn Images Via Reuters Connect

Na dnu Sacramento, slabo tudi za Milwaukee brez Giannisa Antetokounmpa

Na dnu lestvice je Sacramento, ki so ga v prvi pripravljalni tekmi ob Dončićevih 21 točkah v 16 minutah brez težav premagali prav Lakersi, napovedujejo mu le 23 zmag. Brooklyn je z 24,5 zmage najslabše ocenjena ekipa vzhodne konference, Milwaukee pa naj bi po odhodu Giannisa Antetokounmpa končal pri približno 28,5 zmage.

Do začetka pravega boja je sicer še nekaj časa. Predsezonske napovedi niso rezultati, temveč predvsem trenutni pogled na razmerje moči. A prav zato so zanimive: pokažejo, kdo v novo sezono vstopa z visokimi pričakovanji in katere ekipe bodo morale hitro dokazati, da stavniške napovedi o njih niso upravičene.